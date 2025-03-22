Fenomen Sonat Işık, canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika
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Fenomen Sonat Işık, canlı yayında gözaltına alındı

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Polislerle ilgili, "Devir internet, dijital kayıt dönemi, sizi de bulurlar" paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni Sonat Işık, canlı yayında olduğu sırada evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

22.03.2025 00:12
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Polisleri hedef aldığı, "Devir internet, dijital kayıt dönemi, sizi de bulurlar" paylaşımıyla tepki çeken sosyal medya fenomeni Sonat Işık, canlı yayındayken gözaltına alındı.

"DEVİR İNTERNET DÖNEMİ, SİZİ DE BULURLAR"

Sosyal medya platformlarında içerik üreten fenomen Sonat Işık, polislerle ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Işık paylaşımında, "Sevgili polis kardeşlerim. Devir internet dönemi. dijital kayıt dönemi. sizi de bulurlar. bir sosyal medya like'ından, bir pos cihazı raporundan, bindiğin otobüsün plakasından, önünden geçtiğin benzinliğin kamerasından, bi arkadaşının sorgusundan sizi de bulurlar. 5 yıl sonra da bulurlar, 15 yıl sonra da bulurlar. o size verilen "emir" leri yerine getirirken insaflı olun. halka zulmederken iki kere düşünün. gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığınız hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın." dedi.

Fenomen Sonat Işık, canlı yayında gözaltına alındı

CANLI YAYIN YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra sosyal medya hesabında canlı yayın yapan Işık'ın evine polisler geldi. Kapıyı açmaya giden Işık gözaltına alındığını öğrendi. Tekrar dönen Işık, hiçbir şey söylemeden canlı yayını kapattı.

Fenomen Sonat Işık, canlı yayında gözaltına alındı

Sosyal Medya, Güncel, Polis, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenomen Sonat Işık, canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hasan DUR:
    İnine girmişler???? 279 30 Yanıtla
  • ali veli:
    küfür butonu 163 23 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu ne demek ya.." polisi hedef gostermek" hic kimse hic kimseyi hedef gosteremez .. .. su fenomen lafindan da ayrica biktik.. 160 16 Yanıtla
  • Batuhan Işık:
    içinden geçin akıllanır 153 20 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    hakli?? 13 115 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    as senin 100 16 Yanıtla
  • kaya1985:
    Neyimin fenomeni, fenomenmiş... 90 12 Yanıtla
  • Kemal:
    hiçbir batı toplumu olsun ne olursa olsun. devletin mafya ve teröre yönelik operasyonuna karşılık, hiçbir halk devlete tepki göstermez. Vede cüret edemez. ama bizde herkes tek kişilik devlet kurmuş. 84 16 Yanıtla
  • 1Belinay:
    hükumete kızıyordum bunları niye silkmiyor diye artik silkmeye başladı 84 14 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    döl israfı 77 15 Yanıtla
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