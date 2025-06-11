Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

FERDİ ZEYREK'İN VEFATIYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı. Rapora göre, olayda ihmali olduğu değerlendirilen havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı. Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLER

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek'in komşularının da aralarında bulunduğu 2'si şüpheli sıfatıyla 20'den fazla tanığın ifadesi alındı.

"68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ"

Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek'in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

"KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ KOROZYONA UĞRAYIP, İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ"

Bilirkişi raporunda, havuzun makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek'in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.

Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi.

FERDİ ZEYREK'İN VEFATI

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.