Fernando Melo'nun Rüzgar Ağacı, 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde AKM'de sahnelendi - Son Dakika
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Fernando Melo'nun Rüzgar Ağacı, 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde AKM'de sahnelendi

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Fernando Melo\'nun Rüzgar Ağacı, 30. İstanbul Tiyatro Festivali\'nde AKM\'de sahnelendi
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Fernando Melo imzalı Rüzgar Ağacı, İDOB iş birliğiyle 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde AKM'de prömiyer yaptı. MDTistanbul dansçılarının yorumladığı yapım, gerçeklik ile düş arasındaki sınırların belirsizleştiği bir dünyaya izleyiciyi davet ediyor.

(İSTANBUL) - Fransız yönetmen Caroline Guiela Nguyen'in "Lacrima" oyunuyla açılışını yapan 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu kez Fernando Melo imzalı "Rüzgar Ağacı" izleyiciyle buluştu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi iş birliğiyle sahnelenen çağdaş dans yapımı, Atatürk Kültür Merkezi'nde prömiyer yaptı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Mehmet Birkiye küratörlüğünde tiyatro, dans ve performans sanatlarının farklı örneklerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Fransız yönetmen Caroline Guiela Nguyen'in "Lacrima" oyunuyla açılan festivalde, bu kez çağdaş dansın uluslararası alanda dikkati çeken koreograflarından Fernando Melo'nun "Rüzgar Ağacı" (Leaning Tree) adlı eseri sahneye taşındı.

Açılış yapımı "Lacrima" ile görünmeyen emeğe ve sınıfsal eşitsizliklere odaklanan festival, "Rüzgar Ağacı" ile izleyiciyi gerçeklik ve düş arasındaki sınırların belirsizleştiği bir dünyaya davet ediyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile festivalin ortak prodüksiyonu olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirdi.

GERÇEKLİK İLE DÜŞ ARASINDA BİR YOLCULUK

Fernando Melo'nun 2023 yılında Danish Dance Theatre için yarattığı "Rüzgar Ağacı", İDOB bünyesindeki çağdaş dans topluluğu MDTistanbul'un dansçıları tarafından yeniden yorumlandı.

Danimarkalı ressam Vilhelm Hammershöi'nin gizemli dünyasından esinlenen yapımda bedenler bir görünüp bir kayboluyor, hareketler ağır çekim bir ritme dönüşüyor, dansçılar yerçekimine meydan okuyor. Sessizlik ve belirsizliğin hakim olduğu sahne atmosferinde zaman ve mekan algısı değişirken, izleyici gerçeklik ile hayal arasında bir yolculuğa çıkıyor.

FERNANDO MELO'NUN DÜŞSEL SAHNE EVRENİ

GöteborgsOperans, Atterballetto ve Introdans gibi uluslararası dans toplulukları için hazırladığı koreografilerle tanınan Brezilyalı Fernando Melo, çalışmalarında dans, tiyatro ve görsel sanatları bir araya getiriyor.

"Rüzgar Ağacı"nda sürekli biçim değiştiren sahne düzeni, ışık oyunları ve dansçıların hareketleri, görsel yanılsamalara dayanan bir anlatım oluşturuyor. Signe Lykke'nin bestelediği ve Copenhagen Phil tarafından kaydedilen senfonik müzikler ise yapımın düşsel atmosferini tamamlıyor.

Eserin sahne tasarımını Fernando Melo ve Raphael Frisenvenge Solholm, ışık tasarımını Solholm, kostüm tasarımını Maria Ipsen, ses tasarımını Rafael Canete Fernández üstleniyor. Müzik kayıtlarının orkestra şefi ise Christian Öland.

MDTistanbul'un dansçı kadrosunda Anna Viktoria Zesakes, Berk Can Ceylan, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Ekin Ançel, Evrim Akyay, Miray Bacı, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü Ceylan, Müge Bayramoğlu, Kamola Rashidova, Ferhat Güneş ve Mert Aksu dönüşümlü olarak sahne alıyor.

FESTİVAL 3 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye'den ve dünyadan 17 yapımı izleyiciyle buluşturuyor. Programda toplumsal hafıza, kimlik, insan ilişkileri ve günümüz dünyasının çelişkilerini ele alan tiyatro, dans ve performans gösterileri yer alıyor.

Festival, Mehmet Birkiye'nin yönettiği, Oscar Wilde'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Dorian Gray'in Portresi" ile 3 Aralık'ta sona erecek.

"RÜZGAR AĞACI" 2027'DE DE SAHNELENECEK

Brezilya İstanbul Başkonsolosluğu ve İKSV Genç Sanatçı Fonu'nun destekleriyle hayata geçirilen "Rüzgar Ağacı", 25 Ekim'deki temsilinin ardından 2027 yılında da İstanbul Devlet Opera ve Balesi repertuvarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: ANKA
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