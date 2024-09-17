Fernas Madencilik'te Eylem: 25 İşçi Gözaltında - Son Dakika
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Fernas Madencilik'te Eylem: 25 İşçi Gözaltında

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Fernas Madencilik'te sendikal nedenlerle işten çıkarılan işçiler, Ankara'da eylem yaptı, 25 madenci gözaltına alındı.

17.09.2024 16:41
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(ANKARA) - Fernas Madencilik'te sendikal gerekçelerle işten çıkarılmayla başlayan eylem, Fernas Madencilik'in Ankara'daki Genel Merkezi'ne taşındı. Genel Merkez binasının önüne yürümek isteyen işçilere, çevik kuvvet müdahale etti, 25 madenci gözaltına alındı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te 7 işçinin Bağımsız Maden İşçileri (Bağımsız Maden İş) sendikasına üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından başlayan eylem dün Ankara'ya taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapan işçiler, akşam geç saatlerde ise Madenci Anıtı'na yürüdü. İşçiler bugün Fernas Madencilik Genel Merkezi'ne yöneticilerle görüşmek üzere geldi.

Bağımsız Maden-İş sendikası işçiler ile madencilere destek veren bazı siyasi parti ve örgütler Fernas Madencilik'in önüne yürüyerek eylemi sürdürmek istedi. Polis, gruba müdahale ederken işçilerden biri Fernas Madencilik binasının yakınındaki elektrik direğine tırmandı. Bir madenci elektirk diğereğinde iken polis diğer madencilere müdahele etti ve 24 kişi gözaltına alındı. Elektrik direğine tırmanan işçi, polis ve itfaiye ekipleriyle yaptığı görüşmenin ardından bir saat sonra aşağıya indi ve gözaltına alındı. Toplam 25 işçi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında, sendikanın yöneticilerinden Ferhat Akılman ve Bağımsız Maden-İş'in avukatı Mert Batur da bulunuyor.

"Yıllar sonra bir Somalı madenci daha tekmeleniyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptıkları eylemden sonra Meclis'e gitmek isteyen ancak engellenen madenciler dün geceyi Kurtuluş  Parkında geçirdi. 2014 yılındaki Soma'daki maden kazasının ardından tekrar bir Somalı bir madencinin darp edildiğini belirten işçiler, şunları söyledi:

"Ablukaya alındığımız sırada bir madenci yukarı çıkmış. Bu arkadaşın başına bir şey gelse, bunun sorumlusu bu şehrin valisidir, çözüm için tek bir an mesai yapmaktan kaçanan bütün siyasi yetkililerdir. Biz 23 gündür direniyoruz. İşçi sağlığı, güvenliği önlemleri alınsın, maaşlarımıza zam yapılsın, sendikal özgürlükler tanınsın bu kadar. Yasada söylenen şeyin yapılmasını istiyoruz, bunun karşılığı yıllar sonra bir Somalı madencinin daha tekmelenmesi oluyor."

Kaynak: ANKA

Madencilik, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fernas Madencilik'te Eylem: 25 İşçi Gözaltında - Son Dakika

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