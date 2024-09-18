Fernas Madencilik'te İşçi Eylemi Sürüyor - Son Dakika
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Fernas Madencilik'te İşçi Eylemi Sürüyor

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İşten çıkarılan işçiler, talepleriyle tekrar Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde toplandı.

18.09.2024 09:34
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(ANKARA) - Fernas Madencilik'te çalışan işçilerin sendikal gerekçelerle işten çıkarılmaların ardından başlayan eylem, şirketin Ankara'daki genel merkezine taşındı. Fernas Madencilik Genel Merkezi önüne yürümek isterken dün gözaltına alınan 25 işçi serbest bırakıldıktan sonra gece geç saatlerde tekrar şirketin önüne geldi. İşçiler, bugün saat 11.00'de Fernas'ın önüne geleceklerini duyurdu.

Ankara'ya taşıdıkları eylemi dün Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde sürdürmek isteyen ve gözaltına alınan madenciler, serbest bırakıldıktan sonra gece geç saatlerde tekrar şirketin önüne geldi. İşten atılan işçilerin geri alınması, maaşlara zam yapılması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve sendikal özgürlüklerin tanınması taleplerini sıralayan işçiler bugün saat 11.00'de yine Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde olacaklarını duyurdu.

Ne oldu?

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te 7 işçinin Bağımsız Maden İşçileri (Bağımsız Maden İş) sendikasına üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından Soma'da başlayan eylem Ankara'ya taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapan işçilerin TBMM önüne gitmesine izin verilmedi. Madenci Anıtı önünde de açıklama yapan işçiler dün Fernas Madencilik Genel Merkezi önüne yürümek istedi. Çevik kuvvetin müdahalesinde 25 madenci gözaltına alındı.

Fernas Madencilik\'te İşçi Eylemi Sürüyor
Kaynak: ANKA

Madencilik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

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