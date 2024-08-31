Fernas Madencilik'te İşçilerin Çalışma Koşulları Eleştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fernas Madencilik'te İşçilerin Çalışma Koşulları Eleştiriliyor

Geniş Video İzle

Fernas Madencilik'te sendikal gerekçeyle işten çıkarılan işçilerin çalışma koşulları eleştiriliyor. Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilerin suya batık şekilde gaz kaçağı ve elektrik çarpması tehlikesiyle çalıştığını, kimyasalların karıştığı yer altı sularının önlem alınmadan toprağa ve su kaynaklarına karıştığını belirtiyor.

31.08.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Fernas Madencilik'te 7 işçinin sendikal gerekçeyle işten çıkarılmasının ardından başlayan eylem devam ediyor. Bağımsız Maden İş, Manisa Soma'da bulunan maden ocağındaki işçilerin çalışma koşullarını yayımladı. Sendikanın yaptığı açıklamada, "İşçiler sürekli kablo ve ekipmanlarla suya batık şekilde gaz kaçağı, elektrik çarpması tehlikesi olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan çalışıyor" denildi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te yedi işçinin sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından başlayan eylem 6'ncı gününde devam ediyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun da olduğu dört kişi gözaltında tutuluyor. Bağımsız Maden İş Soma'daki madenden görüntüler yayımladı.

"Madenciler uzun vadede kanser, kısa vadede kör olma tehlikesi altında çalışıyor"

Bağımsız Maden İş, maden ocağından görüntüler paylaştı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarından mahrum bir şekilde işçilerin çalıştığı madendeki görüntüler için sendika şunları kaydetti:

"Gördüğünüz su, işçiler çalışırken kesintisiz şekilde akan yer altı suyu. İşçiler sürekli kablo ve ekipmanlarla suya batık şekilde gaz kaçağı, elektrik çarpması tehlikesi olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan çalışıyor. Gördüğünüz makine jumbo makinesi, arkada görülen sarı lekeler göze değdiği anda hızlıca kör eden ağır kimyasallar. Çatlakların kapatılabilmesi için hem kesim hem de kimyasal koruyucu işlem yapılıyor. Yönetmeliğe göre kimyasal yapılan alanda kimsenin durmaması gerektiğinden şerit çekili alan vardiya amirleri ve şirket yöneticileri tarafından kaldırılmış durumda. Madenciler kimyasala uygun koruyucu tek ekipman, gözlük, tulum, maske olmadan uzun vadede kanser, kısa vadede kör olma tehlikesi altında çalışıyor."

"Yer altı sularının toprağa karışmaması için önlem alınmıyor"

Bağımsız Maden İş, ağır kimyasalların karıştığı yer altı suyunun toprağa ve bölgede kullanılan su kaynaklarına karışmaması için önlem alınmadığını açıkladı:

"Ağır kimsayallar karışan yer altı sularının toprağa ve bölge halkının su kaynaklarına karışması için tek bir önlem alınmıyor. Bu suya batık halde çalışan madenciler başta olmak üzere binlerce kişi kanserojen madde karışan sular ile yavaş yavaş zehirlenirken tek bir denetim yapılmıyor. Bırakın çalışırken düzenlemelere uygun şekilde önlem alınmasını işçilerin yemek molalarını kullanabilecekleri bir alan dahi yok. Kimyasal bidonlarının üzerinde, kablolara oturarak yemek yeniliyor. Çalışma alanında yüksek yerlere çıkmaya uygun araç dahi yer almıyor. Makine üzerine çıkılmaması gerekirken üç işçi aynı anda, metrelerce yukarıda elektrik akımına kapılma ve düşme tehlikesi altında hiçbir önlem alınmadan çalışıyor. 'Loder' isimli yükleyici makinede, İSİG düzenlemelerine göre sadece malzeme yüklemesi yapabilir, üzerine çıkmak yasaktır ancak işçiler daha önce düşüp yaralananlar olmasına rağmen sürekli halatsız şekilde çalışmaya zorlanıyor. Patron milletvekili olmasına rağmen İSİG önlemlerini, yönetmelikleri, kanun maddelerini uygulamayarak suç işliyor, madencileri ölüme gönderiyor."

Fernas Maden'de Bağımsız Maden İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle 7 işçi işten çıkarıldı. İşten atmalara tepki göstermek ve işten atılan arkadaşlarına destek olmak için iş durduran 70 işçi jandarma müdahalesine maruz kalarak gözaltına alındı. Serbest bırakılan işçiler maden önüne dönerek direnişi sürdürdü.

Kaynak: ANKA

Madencilik, Sendika, Ekonomi, Maden, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fernas Madencilik'te İşçilerin Çalışma Koşulları Eleştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 19:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: Fernas Madencilik'te İşçilerin Çalışma Koşulları Eleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement