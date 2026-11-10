Fethiye'de kamu personeli işitme engellilerle iletişim için işaret dili öğrenecek - Son Dakika
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Fethiye'de kamu personeli işitme engellilerle iletişim için işaret dili öğrenecek

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Fethiye\'de kamu personeli işitme engellilerle iletişim için işaret dili öğrenecek
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Fethiye Belediyesi, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için kamu personeline işaret dili kursu düzenleyecek. 11 Kasım'da başlayacak kurs, kaymakamlık, belediye, adliye, emniyet ve sağlık kuruluşlarındaki personeli kapsayacak.

Fethiye Belediyesi, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kamu personeline yönelik işaret dili kursu düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve Fethiye İşitme Engelliler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen eğitim programı, 11 Kasım'da Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda başlayacak.

Her hafta çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek kurs kapsamında katılımcılara işaret dilinin tarihçesi, temel kuralları ve işitme engelli bireylerle iletişim yöntemleri aktarılacak.

Başta kaymakamlık, belediye, adliye, emniyet ve sağlık kuruluşları olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında görev yapan personelin katılmasının planlandığı eğitimlerle, işitme engelli vatandaşların hizmet alırken karşılaştıkları iletişim engellerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fethiye İşitme Engelliler Derneği Başkanı Can Gündüz, işaret dili eğitiminin toplumsal yaşam açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İşitme engelli bireylerin özellikle kamu kurumlarında taleplerini iletmekte zorlandıklarını vurgulayan Gündüz, işaret dili bilen personel sayısının artmasının sorunların çözümüne katkı sunacağını ve kenti daha erişilebilir kılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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