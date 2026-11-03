Fethiye'de taşan sulama kanalları Karagedik ve Çiftlik'te ev ve seraları su bastı - Son Dakika
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Fethiye'de taşan sulama kanalları Karagedik ve Çiftlik'te ev ve seraları su bastı

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Muğla Fethiye'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından Karagedik ve Çiftlik mahallelerinde sulama kanalları taştı, ev, sera ve tarım arazilerini su bastı. Kaymakam Fatih Akkaya cana zarar gelmediğini, Çenger yolunda ulaşımın alternatif yoldan sağlandığını söyledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sulama kanalları taştı, bazı evleri ve tarım alanlarını su bastı.

İlçede akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından Karagedik ve Çiftlik mahallelerinde sulama kanallarının taşması sonucu bazı evleri, seraları ve tarım arazilerini su bastı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgede ekiplerin çalışmalarını takip etti. Akkaya, gazetecilere, Devlet Su İşleri, büyükşehir ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalara başladığını, yağışın kesildiğini söyledi.

Cana zarar gelmediğini vurgulayan Akkaya, "Zararların telafisi için de devletimiz çalışacaktır. Bütün halkımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." dedi.

Akkaya, Çenger Mahallesi'ne giden yolda yaşanan toprak kayması nedeniyle ulaşımın alternatif yoldan sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
Fatih AkkayaKaragedikÇiftlikFethiyeGüncelTarımMuğlaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de taşan sulama kanalları Karagedik ve Çiftlik'te ev ve seraları su bastı - Son Dakika
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