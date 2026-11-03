Fethiye'de taşan sulama kanalları Karagedik ve Çiftlik'te ev ve seraları su bastı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sulama kanalları taştı, bazı evleri ve tarım alanlarını su bastı.

İlçede akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından Karagedik ve Çiftlik mahallelerinde sulama kanallarının taşması sonucu bazı evleri, seraları ve tarım arazilerini su bastı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgede ekiplerin çalışmalarını takip etti. Akkaya, gazetecilere, Devlet Su İşleri, büyükşehir ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalara başladığını, yağışın kesildiğini söyledi.

Cana zarar gelmediğini vurgulayan Akkaya, "Zararların telafisi için de devletimiz çalışacaktır. Bütün halkımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." dedi.

Akkaya, Çenger Mahallesi'ne giden yolda yaşanan toprak kayması nedeniyle ulaşımın alternatif yoldan sağlandığını kaydetti.