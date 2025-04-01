Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver\'in gösterilerini iptal etti

Sosyal medyada çektiği videolarla geniş hayran kitlesine ulaşan komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili sessiz kalınca tepkilerin odağına yerleşti. Kendisini eleştirenleri çektiği video ile ti'ye alan Ünver, tepkiler artınca Twitter hesabını kapatmak zorunda kaldı.

İKİ BELEDİYE, GÖKHAN ÜNVER'İN GÖSTERİLERİNİ İPTAL ETTİ

Ünver'le ilgili belediyeler de harekete geçti. CHP'li Avcılar ve Fethiye Belediyeleri Ünver'in gösterisini iptal etti.

"DURU TİYATRONUN DURDUĞU YER BELLLİDİR"

Öte yandan Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi. Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin, "Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

EMRE KINAY DA İPTAL ETTİ

Kınay, ilerleyen saatlerde ise yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterimleri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterimlerin iptal edildiğini bildirdi. Kınay, "Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak" dedi. Kınay ayrıca nisan ayındaki gösteriyi tanıtıma kapattıklarını kaydetti.