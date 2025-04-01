Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti

Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver\'in gösterilerini iptal etti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kaldığı için tepki çeken komedyen Gökhan Ünver'e bir darbe de Avcılar ve Fethiye Belediyelerinden geldi. İki belediye de Ünver'in gösterisini iptal etti.

01.04.2025 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada çektiği videolarla geniş hayran kitlesine ulaşan komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili sessiz kalınca tepkilerin odağına yerleşti. Kendisini eleştirenleri çektiği video ile ti'ye alan Ünver, tepkiler artınca Twitter hesabını kapatmak zorunda kaldı.

İKİ BELEDİYE, GÖKHAN ÜNVER'İN GÖSTERİLERİNİ İPTAL ETTİ

Ünver'le ilgili belediyeler de harekete geçti. CHP'li Avcılar ve Fethiye Belediyeleri Ünver'in gösterisini iptal etti.

"DURU TİYATRONUN DURDUĞU YER BELLLİDİR"

Öte yandan Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi. Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin, "Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

EMRE KINAY DA İPTAL ETTİ

Kınay, ilerleyen saatlerde ise yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterimleri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterimlerin iptal edildiğini bildirdi. Kınay, "Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak" dedi. Kınay ayrıca nisan ayındaki gösteriyi tanıtıma kapattıklarını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, Avcılar, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Han:
    cehape zihniyeti, kendilerinden olmayana nefes aldırmayacaklar, bizde tarkanı, kıvançı, melek mosso nun mu yaşam alanı nı daraltsak acaba 132 59 Yanıtla
  • Seyit Enes GENÇ:
    İnşallah kazara iktidar olmazlar yoksa var hâlimize ?????? 108 48 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    hiçmi kafanız yok chp li belediye iptal eder akpartişi belediye çağırır aç kalmaz merak etme chp li belediyeler ne ekrem sevgisi varmış sizde adam diploması iptal edildi cumhurbaşkanı adayı olamayacak ama ölüyü diriltmeye çalışıyonuz beyin yokki 79 40 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ne yapması gerekiyordu tencer tava sokağa'mı çıkması gerekiyordu sizlerde nasıl bir akıl nasıl bir zihniyet var hırsıza sahip çıkmakta nedir çalmadı diyemiyorsunuz çünkü kuvvetli deliller var birileri 40 tl'ye yemek yerken bir'i 560 milyon'u götürmüş. 82 28 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    işte görün chp zihniyetini. Allah bunlara fırsat vermesin 70 28 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    ikiyüzlüler 52 21 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar basit işlerle meşgul oluyorlar ya hayret ediyorum 49 17 Yanıtla
  • 1837837:
    bir insanın ekmeği ile oynamak (yorumsuz) senden benden diye ayrıştırmak değilde nedir bu siyasi görüşü beni ilgilendirmez lakin çektiği içerikler 20 yaş ve üzeri herkesin günlük hayatı… yanlışlar silsilesi devam ediyor … 43 21 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Kendilerinden olmayanı dışlamak zalimlikir 28 12 Yanıtla
  • Mehmet Eris:
    Ak partili hayranlarıniza verecek cevabın varmı yediğin ekmeği sadece chpmi verdi sana 25 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi

20:54 Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
19:52 Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
19:46 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
18:18 Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
09:59 Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda
09:52 Altın bayram dinlemedi Yeni rekor geldi Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi
09:45 Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
09:42 Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:17 Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 21:22:35. #7.11#
SON DAKİKA: Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement