FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı - Son Dakika
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FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

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FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı. Dumanlı "Bir odadan bir odaya geçerken sandalye ile götürülüyordu. Oradakiler 'Biraz yürümemiz lazım' gibi bir şey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Önce ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullandı. Dumanlı'nın anlattıkları ise alay konusu oldu.

21.10.2024 14:00
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15 Temmuz hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı gözünü kırpmadan katlettiren FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü.

BAKAN FİDAN ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Gülen'in ölüm haberini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da doğruladı. Bakan Fidan "İstihbarat kaynaklarımız gelişmeyi doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek" ifadelerini kullandı.

FETÖ FİRARİSİNDEN ALAY KONUSU OLAN SÖZLER

FETÖ firari Ekrem Dumanlı ise yayınladığı video ile adeta alay konusu oldu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlatan Dumanlı "Bir odadan bir odaya geçerken sandalye ile götürülüyordu. Oradakiler 'Biraz yürümemiz lazım' gibi bir şey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Önce ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen\'in ölüm anını anlattı

Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • Ferhat esmez:
    allah rahmet eylesin 70 1165 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    GEBERSİN İT 844 40 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Fethullah Gülen denilen teröriste, bir kere bile "Hocaefendi" dememiş olan şerefli Türkçüleriz. Kendimizle gurur duyuyoruz. Canı cehenneme..?????????? 806 50 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    allah rahmet eylesin darisi malum kisinin basina.cok amin 121 505 Yanıtla
  • Ismail Baydemir:
    Zalimin hesabı çetin olur….Rabbim her şeye kadirdir… 514 19 Yanıtla
  • Mehmet Koçal:
    ateşi bol olsun 478 22 Yanıtla
  • Serter Kara:
    Ayakta gebermiş 432 27 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    mesaj gönderiyor örgüte bunlar insan olamaz 242 24 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ne güzelmiş. Biz de böyle ölelim. 19 241 Yanıtla
  • Oooo:
    Ayakta mı halletmişler yoksa ben mi yanlış anladım! 195 26 Yanıtla
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