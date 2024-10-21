FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen\'in ölüm anını anlattı

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

15 Temmuz hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı gözünü kırpmadan katlettiren FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü.

BAKAN FİDAN ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Gülen'in ölüm haberini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da doğruladı. Bakan Fidan "İstihbarat kaynaklarımız gelişmeyi doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek" ifadelerini kullandı.

FETÖ FİRARİSİNDEN ALAY KONUSU OLAN SÖZLER

FETÖ firari Ekrem Dumanlı ise yayınladığı video ile adeta alay konusu oldu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlatan Dumanlı "Bir odadan bir odaya geçerken sandalye ile götürülüyordu. Oradakiler 'Biraz yürümemiz lazım' gibi bir şey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Önce ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullandı.