Fidan, Karadeniz ve Rusya-Ukrayna savaşında ya durun ya tahıl-enerji istisnası istedi

Fidan, Karadeniz ve Rusya-Ukrayna savaşında ya durun ya tahıl-enerji istisnası istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadeniz ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ya savaşın durmasını ya da enerji ve tahıl konusunda taraflarca istisna getirilmesini istedi. Savaşın sürmesi halinde enerji ve tahılda istisna getirilmesi çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan: " (Karadeniz ve Rusya-Ukrayna Savaşı) ya savaş dursun; durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca"
Kaynak: AA
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