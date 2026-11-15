Filipinler ile Avustralya caydırıcılık sağlayacak savunma anlaşması imzaladı

Filipinler ve Avustralya, her iki tarafın daha hızlı çalışmasına olanak sağlayacak yeni savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, başkent Manila'da Avustralya'nın Manila Büyükelçisi Marc Innes-Brown ile savunma işbirliği anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

Söz konusu anlaşmanın, koordinasyon sürecini kolaylaştıracağı için her iki tarafın daha hızlı çalışmasına olanak tanıyacağını ifade eden Teodoro, anlaşmanın iki ülke arasında ve benzer görüşlere sahip diğer uluslarla gerçekleştirilecek deniz devriyelerindeki koordinasyonu da hızlandıracağını belirtti.

Teodoro ayrıca, yeni savunma anlaşmasının, Güney Çin Denizi'nde bir caydırıcılık unsuru işlevi göreceğini vurgulayarak, iki ülke arasında deniz, hava ve kara faaliyetlerinin yanı sıra insani yardım ve afet müdahale operasyonlarının da daha hızlı yürütülmesini sağlayacağını aktardı.