Filipinler\'in Sorsogon kentinde halk pazarındaki yangında 5 kişi öldü

Filipinler'in Sorsogon kentinde halk pazarındaki yangında 5 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filipinler'in Sorsogon kentinde cumartesi gecesi bir halk pazarında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Sorsogon'daki halk pazarında cumartesi gecesi meydana geldi ve 5 kişinin ölümüne yol açtı.
SORSOGON, 25 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in Sorsogon kentinde cumartesi gecesi bir halk pazarında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Xinhua
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