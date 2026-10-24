Filistin Dışişleri, El Halil'deki yıkım tehditlerine karşı misyonlara talimat verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin Dışişleri, El Halil'deki yıkım tehditlerine karşı misyonlara talimat verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in El Halil'de mahallelerin boşaltılması, yıkılması ve zorla yerinden edilmelerin genişletilmesine yönelik açıklamalarına karşı uyardı. Misyonlara yıkım ve Harem-i İbrahim'in kapatılması tehditlerine karşı diplomatik hamle talimatı verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki mahallelerin boşaltılması, yıkılması ve zorla yerinden edilmelerin genişletilmesi yönündeki kışkırtıcı açıklamalarına karşı uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin açıklamalarının, Gazze Şeridi'nde devam eden suçların Batı Şeria'da da tekrarlanması ve saldırıların 1967'den bu yana görülmemiş seviyelere tırmandırılması tehdidi taşıdığı belirtildi.

Bu tehditlerin, İsrail'deki seçim yarışı ve Filistin halkının ulusal hakları pahasına siyasi kazanımlar elde etme çabaları gölgesinde, askeri ve sömürgeci araçlarla Nekbe'yi (Büyük Felaket) ve etnik temizliği yeniden gerçekleştirme girişimi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yurt dışındaki tüm Filistin büyükelçiliklerine ve diplomatik misyonlarına, El Halil'de karşı karşıya kalınan zorla yerinden edilme, sistemli yıkım ve Harem-i İbrahim Camisi'nin kapatılması tehditlerine karşı uluslararası toplum ve hükümetleri kararlı tutum almaya teşvik edecek acil bir diplomatik hamle başlatma talimatı verildiği bildirildi.

Ayrıca, uluslararası kınama açıklamalarının ötesine geçilerek İsrail'in cezasız kalma politikasına son verecek, işgali bitirecek ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak somut ve caydırıcı adımların atılması gerektiği kaydedildi.

El Halil'de kuşatma ikinci gününde

İsrail ordusu, dün başlattığı baskınlar kapsamında El Halil kentindeki kuşatmasını bugün de sürdürürken onlarca Filistinliyi evlerini boşaltmaya zorladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, askeri araçlar ve iş makineleriyle bölgedeki varlığını artırdı. Kentin ana girişleri ile bağlantı yollarını kapatarak El Halil'i çevresinden tecrit eden İsrail askerleri, evlere baskınlar düzenleyerek aramalar yaptı.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında dün sabah çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıPolitikaFilistinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı
17:22
Kasımpaşa, Benedyczak’ın golüyle Eyüpspor’u devirdi
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
15:46
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı
Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 17:39:25. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin Dışişleri, El Halil'deki yıkım tehditlerine karşı misyonlara talimat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei