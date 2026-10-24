Filistin Dışişleri, El Halil'deki yıkım tehditlerine karşı misyonlara talimat verdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki mahallelerin boşaltılması, yıkılması ve zorla yerinden edilmelerin genişletilmesi yönündeki kışkırtıcı açıklamalarına karşı uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin açıklamalarının, Gazze Şeridi'nde devam eden suçların Batı Şeria'da da tekrarlanması ve saldırıların 1967'den bu yana görülmemiş seviyelere tırmandırılması tehdidi taşıdığı belirtildi.

Bu tehditlerin, İsrail'deki seçim yarışı ve Filistin halkının ulusal hakları pahasına siyasi kazanımlar elde etme çabaları gölgesinde, askeri ve sömürgeci araçlarla Nekbe'yi (Büyük Felaket) ve etnik temizliği yeniden gerçekleştirme girişimi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yurt dışındaki tüm Filistin büyükelçiliklerine ve diplomatik misyonlarına, El Halil'de karşı karşıya kalınan zorla yerinden edilme, sistemli yıkım ve Harem-i İbrahim Camisi'nin kapatılması tehditlerine karşı uluslararası toplum ve hükümetleri kararlı tutum almaya teşvik edecek acil bir diplomatik hamle başlatma talimatı verildiği bildirildi.

Ayrıca, uluslararası kınama açıklamalarının ötesine geçilerek İsrail'in cezasız kalma politikasına son verecek, işgali bitirecek ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak somut ve caydırıcı adımların atılması gerektiği kaydedildi.

El Halil'de kuşatma ikinci gününde

İsrail ordusu, dün başlattığı baskınlar kapsamında El Halil kentindeki kuşatmasını bugün de sürdürürken onlarca Filistinliyi evlerini boşaltmaya zorladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, askeri araçlar ve iş makineleriyle bölgedeki varlığını artırdı. Kentin ana girişleri ile bağlantı yollarını kapatarak El Halil'i çevresinden tecrit eden İsrail askerleri, evlere baskınlar düzenleyerek aramalar yaptı.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında dün sabah çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.