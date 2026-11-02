Filistinli Gazeteciler Sendikası en az 260 gazetecinin ölümü için soruşturma istedi

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Filistinli gazetecileri öldürmesi ve hedef alması nedeniyle bağımsız ve ciddi uluslararası soruşturmalar başlatılması çağrısında bulundu.

Sendika, 2 Kasım Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana en az 260 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığını ya da gözaltına alındığı ifade edildi.

Filistinli gazetecilerin Gazze Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülme, hedef alınma, yaralanma, gözaltına alınma ve kötü muamele gibi uygulamalara maruz kaldığı belirtildi.

Basın mensupları aleyhindeki bu eylemlerle Filistin'deki gazetecilik faaliyetleri ve medyanın kapsamlı şekilde hedef alındığı kaydedildi.

Hesap verebilirliğin yokluğunun, bu ihlallerin devam etmesini teşvik ettiği uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünü (UNESCO), Filistinli gazetecilerin öldürülmesinden sorumlu kişilerin takip edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması için bir komite kurmaya çağıran Sendika, dünyadaki gazetecilik örgütleri ve sendikalarına da söz konusu suçlarla ilgili kendi ülkelerindeki ulusal mahkemelerde dava açmalarını istedi.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin BM Genel Kurulunda sunduğu "Enkaz Altında Hakikat: Soykırım Zamanında Medya" başlıklı raporunun takdirle karşılandığı belirtildi.

Raporda gazetecilerin hedef alınması, medya kurumları ve ofislerinin yıkılması, iletişim ve internet hizmetlerinin kesintiye uğratılması gibi konuların ele alındığı ve bu eylemlerin Filistin'deki medyayı zayıflattığına dikkati çekildiği hatırlatıldı.

Uluslararası adalet mekanizmalarının harekete geçirilmesi, gazetecilerin öldürülmesi, gözaltına alınması, işkenceye ve kötü muameleye maruz bırakılmasından sorumlu kişilerin kovuşturulması, gözaltındaki gazetecilerin serbest bırakılması ve Filistinli gazetecilere uluslararası koruma sağlanması gerektiği vurgulandı.

Sendika açıklamasında "gazetecinin öldürülmesinin bir suç, bu eylemin cezasız kalmasının ise başka bir suç" olduğuna dikkati çekilerek gerçeklerin hedef alınmasını engellemenin tek yolunun adalet olduğu kaydedildi.