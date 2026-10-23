Finike'de toprak alana çarpıp alev alan otomobilin 43 yaşındaki sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika
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Finike'de toprak alana çarpıp alev alan otomobilin 43 yaşındaki sürücüsü ölü bulundu

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Finike\'de toprak alana çarpıp alev alan otomobilin 43 yaşındaki sürücüsü ölü bulundu
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Antalya'nın Finike ilçesinde 00.30 sıralarında toprak alana çarpıp devrilerek alev alan otomobilin 43 yaşındaki sürücüsü, kaza yerine yaklaşık 30 metre uzaklıktaki uçurumda ölü bulundu. Sürücünün cesedinde yanıklar olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde yol kenarındaki toprak alana çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Ramazan Deveci'nin (43), kaza yerine yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulundu. Deveci'nin cesedinde yanıklar olduğu belirtildi.

Kaza, 00.30 sıralarında Dağbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Deveci'nin kontrolünü yitirdiği 07 V 7533 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak alana çarptı. Devrilen otomobil, alev aldı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından kaza yerinde inceleme yapan ekipler, Deveci'nin cesedini yolun diğer tarafındaki uçurumda, kaza yerine yaklaşık 30 metre uzaklıkta buldu. Yanıklar oluşan Deveci'nin cenazesi, ekipler tarafından çıkarılarak morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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