Florida Başsavcılığı, Raul Castro'nun tutuklanması için 1996 uçak olayında emir verdi - Son Dakika
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Florida Başsavcılığı, Raul Castro'nun tutuklanması için 1996 uçak olayında emir verdi

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Florida Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, Raul Castro hakkında 1996'da iki sivil uçağın düşürülmesi nedeniyle eyalet çapında tutuklama kararı çıkardı. Başsavcı Uthmeier, Castro'nun 4 Floridalının öldürülmesini emrettiğini öne sürdü.

NEW ABD'nin Florida Eyalet Başsavcılığı ve Florida Emniyet Müdürlüğü, 24 Şubat 1996'da uluslararası sularda silahsız iki "Brothers to the Rescue" sivil uçağının düşürülmesiyle bağlantılı olarak eski Küba Devlet Başkanı Raul Modesto Castro Ruz hakkında eyalet çapında tutuklama kararı çıkardı.

Florida Başsavcısı James Uthmeier, yaptığı basın açıklamasında, Küba'nın eski lideri Castro hakkında 1996'daki olayla ilgili "birinci derece cinayet komplosu kurma" suçlamasıyla Florida Emniyet Müdürlüğüyle birlikte aldıkları yakalama emrini duyurdu.

Uthmeier, " Raul Castro, 4 Floridalının soğukkanlılıkla öldürülmesini emretti ve Florida, bu komünist komplonun sorumlularının hesap vermesini sağlamaktan asla vazgeçmeyecek." dedi.

Castro rejiminin casuslarının ABD halkına karşı faaliyet gösterdiğini öne süren Uthmeier, 30 yıl geçse de bu konudaki adalet arayışlarını sürdürdüklerini vurguladı.

Başsavcı Uthmeier, geçen yıl Florida Emniyet Müdürlüğüne Castro hakkındaki soruşturmayı yeniden başlatma talimatı vermişti.

ABD'nin suçlamaları

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, 20 Mayıs'ta Florida'nın Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında, Raul Castro ve bazı kişilerin 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlandığını duyurmuştu.

Blanche, Castro ve diğer bazı kişilerin, Küba'nın 1996'da "Brothers to the Rescue" adlı insani yardım grubuna ait uçakları düşürmesi ve diğer bazı suçlarla bağlantılı olarak itham edildiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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