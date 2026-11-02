Fransa'da 6 eğitim sendikası öğretmenleri 5 Kasım'da genel greve çağırdı - Son Dakika
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Fransa'da 6 eğitim sendikası öğretmenleri 5 Kasım'da genel greve çağırdı

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Fransa'da 6 eğitim sendikası, 5 Kasım'da öğretmenlere genel grev çağrısında bulundu. Sendikalar maaş artışı ve bütçede revizyon isterken liseliler 17 Eylül'den bu yana daha iyi eğitim koşulları için eylem yapıyor.

Fransa'da hükümetin eğitim sektörüne ilişkin iyileştirme taahhütlerini yeterli bulmayan liseliler okul kuşatma eylemlerini sürdürürken ülkenin önde gelen eğitim sendikaları da 5 Kasım'da öğretmenlere genel grev çağrısı yaptı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın en büyük sendikalarından CGT'nin Genel Sekreteri Sophie Binet, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da sözleşmeli öğretmenlerin, emeklilerin, gençlerin ve eğitim çalışanlarının birlikte eylem yapacağını söyledi.

Binet, eylemlerde maaşlarının artırılması ve hükümet bütçesinin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunacaklarını belirtti.

Önde gelen 6 eğitim sendikası da yaptıkları yazılı açıklamada, 5 Kasım'da öğretmenlere genel grev çağrısı yaptı.

Fransa'da liseliler daha iyi eğitim koşulları talebiyle 17 Eylül'den bu yana eylem düzenliyor. Öğrencilerin talepleri arasında öğretmen sayısının artırılması, okul binalarının yalıtım ve klima sistemleriyle donatılması, sınıf kontenjanlarının azaltılması, eğitime daha fazla ödenek ayrılması yer alıyor.

Öte yandan liselilerin eylemlerine destek verirken eğitim sendikaları da çalışanlar için maaş artışı ve bütçede revizyon talep ediyor.

Kaynak: AA
EğitimGüncelFransaEylülDünyaSon Dakika

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