Fransa İslam Konseyi, ırkçı saldırı sonrası camilere güvenlik artırma çağrısı yaptı

Fransa'da 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından camilerdeki güvenlik tedbirlerinin artırılması çağrısı yapıldı.

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Trappes ve La Verriere kentlerinde dün düzenlenen ırkçı terör saldırısının ardından, ülkedeki tüm cami yetkililerine azami dikkat çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa'daki tüm cami yetkililerinden camilerdeki güvenlik tedbirlerini artırmaları ve olası şüpheli kişileri tespit etmek için kontrolleri yoğunlaştırmaları istendi.

Camilerin yakınlarındaki araçlara dikkat edilmesi ve yangın söndürme tüpleri ile acil çıkış kapıları gibi güvenlik ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiyesine yer verilen açıklamada, ibadethanelere güvenlik kameraları yerleştirilmesi talep edildi.

Açıklamada, bazı medya organlarının herhangi bir ceza almadan İslam karşıtı kişiler ve suçluların Müslümanlara yönelik nefrete sebep olan bildirilerini yayımlamaya devam etmesinin kabul edilemez olduğu bildirildi.

DİTİB Fransa: "Irkçılığı ve nefret suçlarını şiddetle kınıyoruz"

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa'dan yapılan yazılı açıklamada "Irkçılığı ve nefret suçlarını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Trappes ve çevresinde dün gerçekleşen saldırıda yaşamını yitiren kişinin ailesine, yaralanan vatandaşlara ve tüm bölge sakinlerine taziye ve geçmiş olsun dilekleri ifade edildi.

"DİTİB Fransa olarak, kökeni ve motivasyonu ne olursa olsun, ırkçılığın, nefret söyleminin ve her türlü ayrımcılığın en sert biçimde karşısındayız." denilen açıklamada, ayrıştırıcı dile, nefret söylemine ve nefret suçlarına karşı net bir duruş sergilenmesi çağrısı yapıldı.

IGMG Fransa: "Her türlü şiddet ve terörü şiddetle kınıyoruz"

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Fransa'dan yapılan açıklamada, dün Fransa'da gerçekleşen saldırının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırının mağdurları, aileleri ve yakınlarıyla dayanışma mesajına yer verilirken, "Toplumumuzda yeri olmayan her türlü şiddet ve terörü şiddetle kınıyoruz." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, ülkede birlik ve sükunetin muhafaza edilmesi çağrısı yapılırken, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Macron, "ırkçı terör saldırısına" tepki göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu. Saldırıya tepki gösteren Macron, her türlü ırkçılıkla mücadele çağrısı yapmıştı.

Trappes ve komşu kenti La Verriere'de dün 1 kişi bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi ağır yaralanmıştı.

Saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.