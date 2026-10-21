FT, Trump'ın ara seçim öncesi Netanyahu'nun İran planına karşı çıktığını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ayın başlarında İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi planladığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıktığı öne sürüldü.

Financial Times gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesisleri, yönetime ait noktalar ve enerji santralleri dahil sivil altyapı tesislerini hedef alacak saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Habere göre, Netanyahu'nun planına karşı çıkan Trump, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde saldırıları yeniden başlatmama kararı aldı.

İsrail ordusunun planladığı saldırıların, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a düzenlediği saldırılardan daha yoğun olacağı ileri sürülen haberde, İsrail'in daha önce hedef alınmayan sivil altyapı tesislerini de içeren yeni bir hedef listesi hazırladığı iddia edildi.

Haberde, planlanan saldırıların gelecek haftalarda yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu haberin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile "bölgedeki tehditleri" görüştüğüne ilişkin haberlerden iki gün sonra yayımlanması dikkati çekti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da geçen hafta Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump'a çağrıda bulunduğunu öne sürmüştü.

Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin ABD'deki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söylemişti.