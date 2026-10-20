Fuat Oktay, Netanyahu için "katilin teki" dedi, haritasını bağlayıcı bulmadı

Fuat Oktay, Netanyahu için "katilin teki" dedi, haritasını bağlayıcı bulmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Anlaşması teklifinin komisyona ulaşmadığını, geldiğinde tüm parti temsilcileriyle değerlendirileceğini söyledi. Oktay, Netanyahu için 'katilin teki' diyerek Türkiye'yi İsrail safında gösteren haritasını bağlayıcı bulmadı.
(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin henüz komisyona ulaşmadığını belirterek "Komisyonumuza geldiği zaman ilgili tüm siyasi parti temsilcileriyle birlikte tüm detaylı değerlendirmeleri yaparız" dedi. Oktay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı İsrail safında gösteren haritasına ilişkin ise "Netanyahu'yu burada muhatap almanın bir anlamı yok. Netanyahu dediğiniz kişi katilin teki" diye konuştu.
Mekke Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin komisyonda ne zaman görüşüleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Oktay, anlaşmanın henüz komisyona ulaşmadığını belirterek şunları söyledi:
"Bizim şimdi Moğolistan'dan misafirlerimiz var. Şimdi bu görüşmeye geçiyoruz. İnşallah onu daha ayrı bir zamanda da görüşebiliriz ama Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın zaten Meclis'e geldiğini biliyoruz. Henüz komisyonumuza ulaşmış değil. Komisyonumuza geldiği zaman zaten ilgili tüm siyasi parti temsilcileriyle birlikte de tüm detaylı değerlendirmeleri yaparız. Önümüzdeki iki gün itibarıyla, an itibarıyla henüz komisyonumuza ulaşan bir şey yok."
"NETANYAHU KATİLİN TEKİ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı İsrail safında gösteren haritasının kamuoyunda tartışıldığının belirtilmesi ve Mekke Anlaşması'nın bu çerçevede değerlendirilmesinden rahatsızlık duyup duymadığının sorulması üzerine Oktay, anlaşma metninin önce kendilerine ulaşması gerektiğini ifade etti.
Oktay, şöyle konuştu:
"Anlaşma önce bir bize gelsin, anlaşma metni üzerinde detaylı çalışmalarımızı yapalım. Zaten değerlendirmelerimizi göreceksiniz. Netanyahu'yu burada muhatap almanın bir anlamı yok. Netanyahu dediğiniz kişi katilin teki. Dolayısıyla hangi haritayı yayınladığı, haritanın içinde, karşısında neresinde neler olduğu bizi bağlayan bir husus değildir. Dolayısıyla geldiği zaman değerlendiririz."
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