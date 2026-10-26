Fukuşima Daiichi'de 25. partide 7.800 ton atık su okyanusa boşaltılmaya başlandı - Son Dakika
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Fukuşima Daiichi'de 25. partide 7.800 ton atık su okyanusa boşaltılmaya başlandı

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Fukuşima Daiichi\'de 25. partide 7.800 ton atık su okyanusa boşaltılmaya başlandı
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Fukuşima Daiichi'deki kirli atık suyun 25. partisi pazartesi yerel saatle 11.29'da okyanusa boşaltılmaya başlandı. İşletmeci şirket, bu aşamada 1,4 trilyon bekerel trityum içeren 7.800 ton atık suyun denize salınacağını ve boşaltımın 13 Kasım'a kadar süreceğini açıkladı.

TOKYO, 26 Ekim (Xinhua) -- Japonya, depremde hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunun 25. partisini okyanusa boşaltmaya başladı.

Boşaltma işlemi pazartesi günü yerel saatle 11.29'da başladı. Tesisi işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, bu aşamada yaklaşık 1,4 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren 7.800 ton civarında atık suyun okyanusa boşaltılacağını açıkladı.

2026 mali yılının 7. boşaltma turu olan bu son partinin 13 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Japonya, uluslararası toplumun endişelerini dile getirmesine ve karşı çıkmasına rağmen tek taraflı aldığı kararla 2023 yılının ağustos ayında nükleer kirli suyu Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden okyanusa boşaltmaya başlamıştı. Bugüne dek 24 kez boşaltma işlemi gerçekleştiren şirket, bu kapsamda yaklaşık 188.400 ton atık suyu denize saldı.

Kaynak: Xinhua
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