Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
12.01.2026 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'tehdit' içerikli mesaj paylaşımı nedeniyle tutuklanan sosyal medya fenomeni Furkan Bölükbaşı tahliye edildi.

Sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra 11 Kasım'da tutuklanan sosyal medya ünlüsü Furkan Bölükbaşı iki ay sonra tahliye edildi.

NE PAYLAŞMIŞTI?

Bölükbaşı, söz konusu paylaşımında, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMINI SİLİP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Paylaşımını sosyal medyada yüksek etkileşim aldıktan sonra kaldıran Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın namaz kılarken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz." demişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Musti5201 Musti5201:
    ülkenin yarısının oyunu almış birine saygısızlık yaparsan bazı şeyleri güzellikle öğretirler 18 9 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    şaşırdık mı 17 3 Yanıtla
  • Baris Zorlu Baris Zorlu:
    komsular alisveriste gorsun sorarlarsa adalet var 9 6 Yanıtla
  • ottomanfc ottomanfc:
    aman ne önemli haber 5 1 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Başlığı görünce öldü zannettim. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
11:54
Komşuda yeni gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
