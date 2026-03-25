Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!

25.03.2026 15:55
Türkiye'nin gündemine oturan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde acılı anne Ülker Kundakçı kan donduran bir iddia ortaya attı. Kendisine davadan vazgeçmesi için ev teklif edildiğini öne süren anne Kundakçı, "Çocuğumun kanıyla ev mi alayım! Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor? Benim evim çocuğumun yanı artık" dedi.

İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayeti Türkiye'yi derinden sarstı. Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gibi isimlerin karıştığı olayda acılı anne Ülker Kundakçı dehşete düşüren bir iddiada bulundu. 

"OĞLUMUN KANIYLA EV Mİ ALAYIM!"

Oğlunun mezarı başında konuşan anne Ülker Kundakçı, kendisine davadan vazgeçmesi için ev teklif edildiğini öne sürdü. Gazeteci Özlem Aktay'a konuşan anne şu ifadeleri kullandı:

"Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor? Benim çocuğumun yanı benim evim artık. Benim evim burası, ben 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Bu ne saçmalık ya? Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?"

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.

KADAYIFÇIOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Cinayete ilişkin silahı ateşlediği iddiasıyla tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olayın ardından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kadayıfçıoğlu'nun polisler tarafından gözaltına alındığı anlar yer aldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
