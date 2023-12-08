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Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı - Son Dakika
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Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı

Türk futbolunu sarsan ''Seçil Erzan fonu'' vurgununda adli süreç devam ederken, olayın sorumlusunun kim olduğu da büyük tartışma konusu. Olayın sorumlusunu halka soran bir araştırma şirketi tarafından hazırlanan ankette katılımcıların yüzde 45,9'u yaşananlardan futbolcuları sorumlu tutarken, bankayı sorumlu tutanların oranı ise yüzde 30,5 oldu. Ankette en düşük oranla sorumlu bulunan isminse 226 yılla yargılanan vurgunun başındaki Seçil Erzan olması dikkat çekti.

08.12.2023 - 14:35,  Güncelleme: 14:39
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Türkiye'yi sallayan futbolda yüksek gelirli fon vurgununda adli süreç devam ediyor. Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın merkezinde olduğu olayda, Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi Galatasaraylı eski futbolcular büyük paralar kaptırırken, olayın sorumlusunun kim olduğuna yönelik ankette çıkan sonuç bir hayli dikkat çekti. Araştırma şirketi Areda Survey tarafından hazırlanan ankete katılanlar yüzde 46 ile olaylardan futbolcuları sorumlu tutarken,226 yılla yargılanan vurgunun başındaki Seçil Erzan için "Sorumlusu odur" diyenler yüzde 23,6 çıktı.

FUTBOLDAKİ DEV VURGUNUN SORUMLUSU TARTIŞMA KONUSU

Toplamda 1 milyar 289 milyon 15 bin lira toplanan fon vurgununda meblağ büyük olunca toplumda her zamanki gibi zenginin parası çeneleri yordu. Vurgunda elde edilen paranın nerede olduğu merak konusu olurken, olayın sorumlusu da büyük bir tartışma konusu.

Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı
Seçil Erzan.

ARAŞTIRMA ŞİRKETİ OLAYIN SORUMLUSUNU HALKA SORDU

Banka müdürü, Türkiye'nin en önemli teknik adamlarından biri, dünyaca ünlü futbolcular, tefeciler. Onlarca paydaşı olan olayda kimin sorumluluğu olduğuna farklı cevaplar geliyor. Kimi futbolcuların yüksek kar vaadine inanmasını, kimi bankayı, kimi de olayın şüphelisi olarak yargılanan Seçil Erzan'ı suçluyor.Araştırma şirketi Areda Survey de buradan hareketle, olayın sorumlusunu halka sordu. Bir anket hazırlayan şirket, katılımcılara "Bir banka müdürünün tanınan bazı futbolcuları fazla kazanç vaadiyle dolandırılmasından sizce kim sorumludur?" sorusunu yöneltti.

KATILIMCILARIN YÜZDE 45,9'U FUTBOLCULARI SORUMLU TUTUYOR

Katılımcıların büyük bölümü futbolcuları işaret etti. Katılımcıların yüzde 45,9'u, 'yaşananlardan futbolcular sorumlu' dedi. Bankayı sorumlu tutanların oranı ise yüzde 30,5 oldu.

Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı

SEÇİL ERZAN SORUMLU DİYENLER YÜZDE 23,6 KALDI

En düşük oranla sorumlu bulunan isminse 226 yılla yargılanan vurgunun başındaki Seçil Erzan olması ise dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 23,6'sı Erzan'ı sorumlu buldu.

Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan\'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6\'da kaldı
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Seçil Erzan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı - Son Dakika
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