28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamada dev müsabakayı hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği duyuruldu. FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.
İşte 10. haftada düdük çalacak hakemler;
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Güncel › Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
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