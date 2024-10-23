Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
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Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu. FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

23.10.2024 12:39
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28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada dev müsabakayı hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği duyuruldu. FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek

İşte 10. haftada düdük çalacak hakemler;

Ayrıntılar geliyor...

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek

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Son Dakika Güncel Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Sadece Beşiktaş:
    NEDEN BU HAKEM YANİ BAŞKA HAKEMMİ YOKTU BEŞİKTAŞ DÜŞMANLARINI VERDİNİZ FARKETMEZ DAĞA TAŞA ŞAMPİYON KARTAL YAZDIRACAĞIZ. 31 49 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ 5 arda5saraylılar 0 GELİYORUZ 25 49 Yanıtla
  • Mehmet Ateşci:
    galatasarayim Beşiktaşa bir ders verir 3 1 biter mac 38 28 Yanıtla
  • ferhat eser:
    immobile hunharca goller atacak küçük takıma acıma yok 23 32 Yanıtla
  • Hakkı Tan:
    Ne hikmetse bu arda kardeşler denen şahsı hep Galatasaray maçına veriyorlar Galatasaray düşmanılığınız bi bitmedi 19 16 Yanıtla
  • Ali Cansever:
    Berabere biter 6 27 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu ferhat eserle sadece beşiktaş aynı kişi. Çok seslilik olsun diye peş peşe farklı isimlerle yorum yapıyor. Lyon ve Gs maçlarından sonra deliğine saklanacak müptezel. 22 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender kervancıoğlu sudem melis aynı kişiler itibar etmeyiniz bu kişiye 7 9 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    Ali Koç yonetse daha adil olurmus 5 6 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Resmen talimatla hakem yazıklar olsun 4 2 Yanıtla
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