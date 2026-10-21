Gana'da Ebola vakası görülmedi, havalimanı taramaları artırıldı, tatbikat yapıldı - Son Dakika
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Gana'da Ebola vakası görülmedi, havalimanı taramaları artırıldı, tatbikat yapıldı

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Gana Sağlık Bakanlığı, KDC'de süren Ebola salgını ile Kenya ve Nijerya'daki vakaların ardından ülkede vaka görülmediğini, havalimanı taramalarının artırıldığını bildirdi. Akra Havalimanı ve Gana Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde tatbikat yapıldı, yüksek riskli yolcular izlenecek.

Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgını ile Kenya ve Nijerya'da bildirilen vakaların ardından ülkede salgına karşı gözetim, havalimanı taramaları ve acil durum hazırlıklarının artırıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının Halkla İlişkiler Sorumlusu Tony Goodman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gana'da şu ana kadar Ebola vakasına rastlanmadığını, ancak virüsün ülkeye girişini önlemek ve olası vakaları erken tespit ederek izole etmek amacıyla önlemlerin güçlendirildiğini belirtti.

Goodman, Kenya ile Gana arasında doğrudan uçuşların bulunması ve yolcu trafiğinin KDC'den daha yoğun olması nedeniyle Kenya'daki gelişmelerin ülke açısından önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Havalimanlarında tatbikatlar yapıldı

Gana Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gana Sağlık Hizmetleri ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ülkenin olası bir salgına müdahale kapasitesini artırmaya yönelik çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğu dile getirildi.

Bu kapsamda özellikle havalimanları başta olmak üzere ülkeye giriş noktalarındaki gözetim ve tarama faaliyetlerinin artırıldığı aktarılan açıklamada, Akra Uluslararası Havalimanı'nda ve Gana Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde olası vakalara müdahale hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla tatbikatların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gana Havalimanları Şirketi, Gana Sivil Havacılık Otoritesi ve diğer paydaşlarla koordinasyonu güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü duyuruldu.

Yüksek riskli bölgelerden gelen yolcuların, halk sağlığı protokolleri doğrultusunda Gana'da kaldıkları süre boyunca izleneceği vurgulanan açıklamada, laboratuvar hazırlıklarının güçlendirildiği ve standart çalışma prosedürlerinin güncellendiği aktarıldı.

Sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de sürdüğü kaydedilen açıklamada, havalimanlarında yürütülen halkı bilinçlendirme çalışmalarıyla, yolculara Ebola'dan korunma yöntemleri ve belirtilerin ortaya çıkması halinde izlenecek adımlar hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

Kenya ve Nijerya'da Ebola vakası doğrulanmıştı

Kenya hükümeti, 6 Ekim'de Bundibugyo virüsünün neden olduğu ithal bir Ebola vakası bildirmişti.

Bu vakayla bağlantılı 17 Ekim'e kadar 6 yeni vaka daha tespit edilirken, enfekte olanlar arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu açıklanmıştı.

Nijerya hükümeti de 20 Ekim'de Federal Başkent Bölgesi'nde bir Ebola vakasının doğrulandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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