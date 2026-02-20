Gazeteci Alican Uludağ'ın Savcılık Sorgusu Tamamlandı - Son Dakika
Gazeteci Alican Uludağ'ın Savcılık Sorgusu Tamamlandı

20.02.2026 14:18
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Ankara'daki evinden gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurumlarını aşağılama" suçlamalarıyla sevk edildiği İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık sorgusu tamamlandı.

Ankara'daki evinde gece saatlerinde gözaltına alınan Uludağ, İstanbul'daki Vatan Emniyet'e götürüldü. Emniyette ifade vermeyen Uludağ, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Uludağ'a "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlamaları yöneltildi. Uludağ'ın savcılık ifadesi tamamlandı.

Savcılık sorgusunda Uludağ'ın 'X' hesabı üzerinden yaptığı, "Son bir yılda yaşananlar saray rejimini tahkim etmek" başlıklı ve "Saray rejimi, Erdoğan'ı koltuğunda tutmak ve yeni Anayasa ile rejimini garanti altına almak için kapsamlı bir plan uygulamaya koydu" ifadelerinin yer aldığı paylaşımları suça konu oldu.

"Furkan Karabay" paylaşımı da dosyada"

Öte yandan Uludağ'ın "Sandıkta kaybettiği yerel iktidarı yargı eliyle geri almaya çalışıyor. İşte bu kadar demokrat!", "O kadar zalim bir iktidar var ki, İsrail'den farkları yok", "AKP, yargıyla bir olmuş Manavgat'ta da darbe yapmak istiyor", "Rejim zulmetmeye devam ediyor. Tarih, Erdoğan dönemini de yazacak" şeklinde ifadelerin yer aldığı paylaşımlar da suçlama konusu yapıldı. Uludağ 'X' hesabı üzerinden yaptığı bir başka paylaşımında, "gazeteci Furkan Karabay'ın İstanbul yargısı tarafından 200 gün cezaevinde tutulmak istendiğini ancak Karabay'ın beraat kararı alacağını" ifade etmişti. Uludağ'ın bu paylaşımı da soruşturma dosyasında yer aldı.

"Furkan Torlak" iddiası da dosyaya girdi"

Uludağ'ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'nda yapılan devir-teslim töreninde sandalyesinin yükseltilme anı ve Mehmet Akif Ersoy soruşturması haberinde adı geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'a yönelik, "Akın Gürlek görevi devralırken oturduğu koltuğun seviyesi, Yılmaz Tunç'tan daha aşağı olması nedeniyle canlı yayında düzeltildi. Koltuğu düzelten kişi ise Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında adı geçince Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü'nden istifa eden Furkan Torlak. Torlak'ın Gürlek'in basın danışmanı olması bekleniyor." ile "Akın Gürlek, Furkan Torlak'ı basın danışmanı yapmayı planlıyordu. Torlak, bu amaçla devir teslim günü bakanlığa geldi, Gürlek'in koltuk krizine müdahale edecek kadar ön plandaydı. Ancak görüntüler tartışma yarattı. Durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Bir iddiaya göre bu atama girişimi doğrudan Erdoğan'dan veto yedi. Torlak'ın danışman olarak geri dönme planı da suya düştü" şeklindeki paylaşımının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Adliyesi, Ankara, Uludağ, Güncel, Son Dakika

14:42
