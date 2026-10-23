Gazeteci Levine, Netanyahu'nun yardım iddiasını 'doğru değil' diye reddetti - Son Dakika
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Gazeteci Levine, Netanyahu'nun yardım iddiasını 'doğru değil' diye reddetti

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Washington Post muhabiri Heidi Levine, Batı Şeria'da saldırıya uğradığını belirterek Netanyahu'nun yardım edildiği iddiasını reddetti. Levine, saldırganların kendisini tekmelediğini, kamera ekipmanları, pasaportu ve kızının doğum günü hediyesi altın kolyesini gasbettiğini söyledi.

?????? İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraililerin saldırısına uğrayan Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine yardım edilmeye çalışıldığı yönündeki iddiasını yalanlayarak, "Başbakanın açıklamasındaki ifadeler kesinlikle doğru değil. Beni ayağa kaldırmalarının tek nedeni, beni gasbetmek için omuzlarımdaki her şeyi alamamış olmalarıydı." dedi.

Levine, CNN'de katıldığı televizyon programında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin haber takibi sırasında kendisini darbettiğini ve kamera ekipmanları dahil kişisel eşyalarını gasbettiğini söyledi.

Netanyahu, olaya ilişkin açıklamasında, olayın ayrıntılarının henüz net olmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirterek Levine'in yere düşmesinin ardından aynı kişi tarafından ayağa kaldırıldığını ve kendisine yardım edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Levine ise Netanyahu'nun iddialarını reddederek, "Başbakanın açıklamasındaki ifadeler kesinlikle doğru değil. Beni ayağa kaldırmalarının tek nedeni, beni gasbetmek için omuzlarımdaki her şeyi alamamış olmalarıydı." şeklinde konuştu.

Saldırganların kendisini sürekli tekmelediğini ve sopalarla vurduğunu dile getiren Levine, saldırının sona ermesi için bir noktada tepki vermemeye çalıştığını söyledi.

Levine, saldırganların kameralarını, objektiflerinin bulunduğu çantasını, Amerikan pasaportunu, kredi kartlarını, belgelerini ve hafıza kartlarını da aldığını aktardı. Kızının doğum gününde hediye ettiği altın kolyenin de boynundan çekilerek alındığını belirten Levine, kendisini kurtarmaya çalışan Filistinlilerin de saldırıya uğradığını kaydetti.

Levine, Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sorumluluğuna ilişkin soruya, bu isimlerin söylemlerini ve Batı Şeria ziyaretlerini haberleştirdiğini belirterek, "Bence yanıt oldukça açık." diye yanıt verdi.

Gazeteciler saldırı endişesiyle araçlarına basın işareti koymuyor

Gazetecilerin güvenlik endişesi nedeniyle birlikte hareket ettiğini kaydeden Levine, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korunmak amacıyla araçlarını artık basın işaretiyle bile işaretlemediklerini söyledi.

Levine, saldırıdan bir gün önce İsrail ordusunun Filistinli çiftçilere zeytin hasadı yapmaları için izin verdiğini öğrendiklerini aktararak, buna rağmen saldırganların bölgede toplanmasına neden engel olunmadığını sorguladı.

İsrail ordusunun Filistinlilere doğru ilerlediği sırada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de askerlerle birlikte ilerlediğini anlatan Levine, bu sırada saldırıya uğradığını ve yere düşürüldüğünü dile getirdi.

Kariyeri boyunca daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığını belirten Levine, Batı Şeria'da ve İsrail'de son dönemde ulaşılan şiddet düzeyiyle daha önce karşılaşmadığını ifade etti.

"Filistinlileri daha iyi anlıyorum"

Levine, saldırının ardından Filistinlilerin yaşadıklarını daha iyi anladığını vurgulayarak, "Saldırıya uğradıktan sonra tanıştığım Filistinli kadınların, çocukların ve erkeklerin neler yaşadığını gerçekten anlayabiliyorum." dedi.

Yaşadıklarının kendisi için son derece kişisel bir deneyime dönüştüğünü kaydeden Levine, "Bu olay, bir fark yaratmaya çalışmak için çalışmaya devam etme kararlılığımı da güçlendirdi." diye konuştu

Levine, kendisinin şu anda güvenli bir yerde olduğunu ancak tanıştığı Filistinlilerin ailelerini güvende tutmak ve şiddetten uzaklaşmak için aynı imkanlara sahip olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
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