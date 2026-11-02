Gaziantep Armada Dağcılık üyeleri Düziçi'deki Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Gaziantep Armada Dağcılık üyeleri Düziçi'deki Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı

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Gaziantep Armada Dağcılık üyeleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki 1200 metre rakımdaki Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı. Sonbahar renklerine bürünen doğada fotoğraf çeken üyeler, Düziçi'nin doğasını beğendiklerini belirtti; bir katılımcı burada nefes aldığını söyledi.

Gaziantep Armada Dağcılık Kulübü üyeleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Dağcılar, Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde yer alan 1200 metre rakımdaki Dumanlı Yaylası'nda bir araya geldi.

Kulüp üyeleri, sonbaharla sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen doğada yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

Gaziantep Armada Dağcılık Kulübü Başkanı Abdurrahim Açıkgöz, bölgedeki farklı parkurlarda doğa yürüyüşleri yaptıklarını, Düziçi'nin doğasını beğendiklerini söyledi.

Yürüyüşe katılan Gülcan Çıkım da Dumanlı Yaylası'nın doğasından etkilendiğini ifade ederek, "Gerçekten buralara geldiğimde nefes aldığımı hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
GaziantepOsmaniyeDüziçiGüncelYaşamSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Armada Dağcılık üyeleri Düziçi'deki Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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