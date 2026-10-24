Gaziantep Nizip'te iki ailenin silahlı ve sopalı kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te iki ailenin silahlı ve sopalı kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Gaziantep Nizip\'te iki ailenin silahlı ve sopalı kavgasında 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında iddiaya göre çocuklar nedeniyle önceki gün yaşanan tartışma bugün silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü; 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı, tarafların sokaklarında güvenlik önlemi alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kıbrıs Mahallesi Seymenler Sokak'ta iki aile arasında iddiaya göre çocuklar nedeniyle önceki gün tartışma yaşandı. Bugün yeniden başlayan tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tarafların yaşadığı sokaklarda güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA
Gaziantep3. SayfaGüncelNizipSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Nizip'te iki ailenin silahlı ve sopalı kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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