Gaziantep Nurdağı\'nda refüje çarpan otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Yavuz Atar (21), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Yavuz Atar'ın kontrolünü yitirdiği 46 AJC 598 plakalı otomobil, refüje çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta çıkarılan ağır yaralı Atar, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedaviye alınan Ahmet Yavuz Atar, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.