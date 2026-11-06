Gaziantep\'te etkili olan sağanak ulaşımı aksattı, yayalar güçlükle ilerledi

Gaziantep'te etkili olan sağanak ulaşımı aksattı, yayalar güçlükle ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış yüzünden yayalar ve sürücüler yolda güçlükle ilerlerken kent genelinde trafikte aksamalar yaşandı.
GAZİANTEP'te etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve sürücüler yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi. Kent genelinde trafikte aksamalar meydana geldi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?