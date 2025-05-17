Gaziantep'te bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.
Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Behram Halı fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkıldı. Fabrikadaki 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken fabrika çevresinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasarlar oluştu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
İşte bölgeden kareler:
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var - Son Dakika
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