Gazze'de yıkılan boks kulübü çadırda kadın ve kız çocuklarına antrenman imkanı sundu

İsrail ordusunun soykırıma varan saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze'de kadınlar ve kız çocukları, ara verdikleri boks sporuna çadırlarda yeniden başladı.

Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde binaları yıkılan "Gaza Boxing Women" kulübü, kurulan çadırda Filistinli kadınlara ve kız çocuklarına hizmet veriyor.

İsrail'in spor salonunu yerle bir edip ekipmanlarını tahrip etmesi nedeniyle hizmet veremeyen kulübün çadırda yeniden faaliyetlerine başlaması, kadınlara hayal ettikleri ortamdan uzak olsa da antrenmanlarını sürdürebilecekleri bir alan sundu.

Kulübü yeniden canlandırma çabası

Filistinli boks antrenörü Nadir Yasin, kısıtlı imkanlarla kulübü yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Yaşları 7 ile 40 arasında değişen sporcular, becerilerini geliştirmenin yanı sıra İsrail saldırılarının oluşturduğu psikolojik baskıyı sporla hafifletmeyi amaçlıyor.

Aynı zamanda ulusal hakem olan Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün İsrail'in saldırılarından önce eldiven, darbe yastığı ve diğer gerekli malzemelerle donatılmış geniş bir salona sahip olduğunu anımsattı.

İsrail saldırılarında tüm araç ve ekipmanlarını kaybettiklerini belirten Yasin, "Bugün, spor yapmak için uygun bir yer olmamasına rağmen mevcut kısıtlı imkanlarla bir çadırda antrenman yapıyoruz." dedi.

Yasin, antrenmanlarla kız çocukları ve kadınların saldırıların yol açtığı baskıdan kurtulmalarına, fiziksel kondisyonlarını geliştirmelerine ve günlük sıkıntı ortamından uzaklaşmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini anlattı.

İmkanların yetersizliğine ve giderek artan güçlüklere rağmen antrenmanları sürdürmekte kararlı olan Yasin, müsabaka ve turnuvalara katılarak başarı kazanabilecek sporcular yetiştirmeyi umduğunu belirtti.

"Yıkılanı yeniden inşa etmeye karar verdik"

Sporcu Vela Ebu Neda, antrenmanlara yeniden başlamanın yalnızca sevdiği spora dönmek değil, İsrail'in saldırıları nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından hayatının bir parçasını geri kazanmak anlamına geldiğini aktardı.

İsrail saldırılarından önce uygun bir salon ve ekipmanların bulunduğu daha iyi koşullarda boks yaptığını söyleyen Ebu Neda, kulübün yıkılması ve imkanların ortadan kalkması nedeniyle bu süre boyunca sevdiği sporu yapamadığını anlattı.

Ebu Neda, İsrail'in üç yıl süren saldırılarının ardından, "Yeniden başlamaya ve yıkılanı yeniden inşa etmeye karar verdik. Bugün imkanlarımız çok kısıtlı olmasına, uygun bir yer ve yeterli ekipman bulunmamasına rağmen pes etmedik; çadırda da olsa antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Boksu yalnızca bir spor olarak görmeyen Ebu Neda, saldırılar boyunca biriken stres ve psikolojik baskıdan bu yolla uzaklaşmaya çalıştığını vurguladı.

Ebu Neda, yeniden antrenmanlara başlamasının negatif enerjiden kurtulmasına ve psikolojik dengesini bir ölçüde yeniden kazanmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Boksa dönüşüne ilişkin ise Ebu Neda, "Savaş, üç yıl boyunca sporumla ilgilenmemi engelledi ancak pes etmedim. Bugün yeniden başlamak için geri döndüm." diye konuştu.

İsrail'in soykırımında 1000'i aşkın sporcu ve izci yaşamını yitirmişti

Filistin Spor Medyası Birliği Genel Sekreteri Mustafa Siyam daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'in üç yıllık soykırımının ardından sportif faaliyetleri yeniden canlandırmaya çalıştığını belirtmişti.

Siyam, İsrail'in soykırımında 1000'i aşkın sporcu ve izcinin hayatını kaybettiğini, 265'ten fazla spor tesisinin ise tamamen ya da kısmen yıkıldığını aktarmıştı.

Turnuvaların Gazze'ye dönüşünün yalnızca spor müsabakalarının başlaması anlamına gelmediğini vurgulayan Siyam; bunun savaş, yerinden edilme ve kayıp yaşayan çocuk ile gençlerin psikososyal açıdan iyileşmelerine katkı sunmayı ve yetenekleri korumayı amaçladığını kaydetmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 bin 494 Filistinli hayatını kaybetti, 175 bin 604'ü de yaralandı.