Özel okullarda "ders kitabı" için para ödemek tarih oluyor - Son Dakika
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Özel okullarda "ders kitabı" için para ödemek tarih oluyor

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Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret ödemeyecek.

16.01.2025 09:17
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını koyuyor. Bu sebeple devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta da bir dizi yeni düzenleme yapıldı.

YÖNETMELİĞE YENİ BİR MADDE EKLENDİ

Bakanlıkça ilk olarak geçen yıl yapılan yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e konuya ilişkin yeni bir madde daha eklendi.

HERHANGİ BİR ÜCRET ALINAMAYACAK

Mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda, özel okullar tarafından velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret alınamayacak. Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış öğrenmelerin önüne geçmek hedefleniyor. Yeni düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayanıyor. Mevzuattaki yeniliğin en önemli amacı ise Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek.

Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, Bakanlık birimlerince hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

BAKAN TEKİN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkezi sınav sorularının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programları ile Bakanlık onaylı ders kitaplarının rehber olarak alındığına vurgu yapan açıklamalar yapmıştı. Bakan Tekin'in açıklamaları doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve ortak sınavlar gibi merkezi sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının kaynak oluşturması da yeni düzenlemenin amaçları arasında yer alıyor. Diğer yandan, özel okullara devam eden çocuğu bulunan velilerin farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

DENETLEMELER SIKLAŞACAK

Öte yandan mevzuat gereği "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması" ve "ders kitabı için ücret talep etmeme" konusunda, özel okulların kurucularının, kurucu temsilcilerinin ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden denetime tabi tutulan özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek. Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek. Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

Özel okullarda "ders kitabı" için para ödemek tarih oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser:
    özel okullar kapatılsın 59 10 Yanıtla
  • Bilgin Budak:
    Hiç sorun değil kurs ücretine eklerler . 64 3 Yanıtla
  • EMİR OYUNDA null:
    fiyata ekleyecekler merak etmeyin 46 1 Yanıtla
  • Hakan Aslan:
    ozel okullara cocuk gondermeyin diyenler.. devlet okulunda cocugu kaydettirmek icin 30,40 bin bagis adi altinda para isteyen devlet okullari var. odemezsen kayit etmiyorlar cocuklari... yaziklar olsun boyle devlete boyle adalete 20 10 Yanıtla
  • Cenk null:
    yapma ya, göndermeyin arkadaşlar enayi olmayın o paraları burada özel okula vereceğinize çocuğunuza yurtdışında çok güzel iş imkanları sağlarsınız.. akıl alır gibi paralardan söz edilmiyor kafanızı kullanın enayi çok olursa o paralardan fazlasını da isterler 19 5 Yanıtla
  • Kadir Özkan:
    kalem parasi isterler 19 2 Yanıtla
  • Abdullah .:
    devlet okulunda ek kitap aldiriliyorsa veya kesinlikle tavsiye ediyorum çocuğun gelişimi için diye bakilaniyorsa özel okulda cok rahat birsekilde bisekilde aldirirlar 11 1 Yanıtla
  • Apple User:
    bide aynısını üniversitelere yapın ders içeriği adı altında satılan yüksek tutarda tabletler eğer tabletiniz varsa da yine yüksek tutar ödeyip sadece pdf veriyorlar 10 1 Yanıtla
  • Sefik Avci:
    Reisin suçu ne paranızı alacaklarsa bir sebeb bulurlar yani 6 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhata girsin 2 2 Yanıtla
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