Gentosha Yayınevi, yazar Ryu Murakami'nin 74 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı

Gentosha Yayınevi, yazar Ryu Murakami'nin 74 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gentosha Yayınevi, Akutagawa Edebiyat Ödülü sahibi Japon yazar Ryu Murakami'nin 74 yaşında geçen hafta hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, ailesinin yazar için özel bir cenaze töreni düzenlediği ve vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
"Akutagawa Edebiyat Ödülü"nün sahibi Japon yazar Ryu Murakami'nin 74 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.
The Japan Times'ın haberine göre, Gentosha Yayınevinden, Japon yazar Ryu Murakami'ye ilişkin açıklama yapıldı.
74 yaşındaki Ryu'nun geçen hafta hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, ailesinin yazar için özel bir cenaze töreni düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, cesur eserleriyle tanınan yazarın vefatından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.
Ryu Murakami, üniversite yıllarında kaleme aldığı ve Türkçeye "Şeffaf Mavi" adıyla çevrilen romanının ardından "Akutagawa Edebiyat Ödülü"nü kazanmıştı.
Yazarın, "Emanet Dolabı Bebekleri" ve "Miso Çorbasında" adlı eserleri de Türkçeye çevrilmişti.
Kaynak: AA
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