Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı - Son Dakika
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Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.

27.01.2025 23:26
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Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Barım'ın tutuklanma talebiyle hakimliğe sevki için yazılan yazıda da dikkat çeken ifadeler yer aldı. Sevk yazısında, soruşturmanın konusunun ve amacının Gezi Parkı eylemlerine katılanlar değil sivil toplum hareketlerini yönlendirip kullanarak ve şiddete evirerek mevcut hükumetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan organizasyonunun tüm yönleriyle açığa çıkartılması olduğu vurgulandı.

MEHMET ALİ ALABORA İLE KONUŞMALAR DA YER ALDI

Yazıda ayrıca Barım'ın Gezi Davası firari sanıklarından olan Mehmet Ali Alabora ile gezi olayları kapsamında bir bildirinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir alış verişinde bulunduklarına dair tape görüşmesinin bulunduğu, içeriğinde ise Barım'ın "Herhalde Şebnem seni aradı, bana bu on buçukta bu metin gelince benim böyle kan tepeme çıktı ve hani senin için bir panik oldum, kesinlikle yani bunu ne olur böyle yayınlamayın diye" dediği, Alabora'nın "Şu anda, şu an itibari ile böyle bir metin düşünüyorum" dediği belirtildi. Yazıda Alobara'ya cevap veren Barım'ın "Bizim oyunculara da bir yani şuanda böyle bir şey sakın ha yapmayın dedim fakat şimdi beni Sevilay aradı ve Çiğdem Mater ona yollamış bunu yönetmenler imzalasın diye, buna Mehmet Ali'nin onayı ve haberi var demiş" dediği kaydedildi.

Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

ETKİ AJANLIĞI SUÇLAMASI

Öte yandan yine sevk yazısında Barım'a ait şirket oyuncularının 2021 yılında yaşanan orman yangını ve deprem felaketlerinden sonra Türkiye'yi uluslararası arenada yetersiz gösterme adına sosyal medyada başlatılan #HelpTurkey kampanyasına eş zamanlı olarak katıldıkları tespit edildiği, şirket faaliyetlerinin yöneldiği etki ajanlığı amacı itibariyle ve kastını ortaya çıkarma açısından dikkate değer olduğu belirtildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Barım'ın savcılık ifadesi de adli süreç devam ederken ortaya çıktı. Barım savcılık ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirten Barım, "Gezi Parkı eylemlerinin başlarında bu konuyla ilgili beni kimse aramadı. Kimse benden birlik kurmak adına finans ya da ismimle destek olmak adına bir talepte bulunmadı" dedi. Eylemlerin başladığı ilk dönemde Muhteşem Yüzyıl dizinde beraber çalıştığı bazı oyuncuların olduğu ileri sürerek "Oyunculardan birisi arayarak setten çıkarak eyleme gideceklerini, ne yaptıklarına bakmak istediklerini dediler. Ben de hemen gideceğimi söyledim" şeklinde konuştu.

"EYLEMLERE BİREYSEL KATILDIM"

Parkın karşısında boş bir alanda oyuncuların toplandığını, onlara eşlik etmek için gittiğini, 1 ya da 2 defa eyleme gittiğini söyleyen Barım, "Sanatçıların şiir okuduğu sürece izleyici olarak katıldım. İkinci kez gittiğimde sanatçılarla beraberdim diye hatırlıyorum" diyerek bireysel olarak katıldığını söyledi.

"ANLADIĞIM KADARIYLA BİLDİRİ ÇİĞDEM MATER TARAFINDAN GÖNDERİLDİ"

Tapelere konu bildirinin sorulması üzerine Barım, "Alabora sendika başkanıydı, oyuncularımı korumakla yükümlüydüm. Bildirinin içeriğini hatırlamıyorum. Benim fikrim bildirinin yayınlanmaması yönündedir. Kim tarafından yazıldığını bilmiyorum. Anladığım kadarıyla bildiri Çiğdem Mater tarafından gönderildi" dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM"

İfadesinde son olarak, oyuncuların kendi fikir ve iradelerinin olduğunu, onların fikirlerini yönlendirmediğini belirterek "3 haftadır süre gelen bu kabusun içinde psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Sosyal medyada hiçbir karşılığı ve kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım. Bu mağduriyetin devletim tarafından giderilmesini istiyorum. İş hayatım boyunca herhangi bir tarafın adamı olmadım. Sadece en iyi şekilde işimi yapmaya çalıştım. Üzgünüm, sağlığım çok kötü etkilendi" diyerek son verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma açmıştı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Barım'a kendisine açılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' olarak ifade vermiş ardından ise gözaltına alınmıştı.

Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

Türkiye Cumhuriyeti, Ayşe Barım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • AHMET YILMAZ:
    Zalim diktatör Erdogan istifa 3874 4446 Yanıtla
    01032005:
    nedense eskiden vatandaş başörtülü diye hastane ye bile almayanlara kimse diktatör diyemiyordu şuan da siz bir ülkeninTürkiye Cumhuriyeti Cumhur başkanına çok özgür ifadeler de kendi fikrinizi beyan ediyorsunuz işte bu sizin yaptığınız haksızlık bence bu da benim fikrim çünkü adil olmadığınızı düşünüyorum 255 16
    Türker Karaarslan:
    dikdatör olsaydı senin gibileri hoplatırlardı merak etme 152 17
    Serdar Erişen:
    ananda istifa etsin 143 19
    M G:
    Ahmettt hele o kilimayı kapat kapat esiyor .Sen Zalim görmemişsin 145 12
    Johny Guitar:
    Ahmet Yılmaz sanada sıra gelecek 133 13
    Tatar9515:
    sen şimdi naneyi yemedin 101 6
  • Yusuf Bora:
    Devlet yarına bırakır ama yanına asla bırakmaz. 1047 934 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Devlet Vatanı Bölmek isteyenleri Böyle Enseler 990 878 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bütün size muhalif olanları tutuklayın, bakalım ne kazanacaksınız 725 875 Yanıtla
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