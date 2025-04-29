Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında iddianame hazırlandı. Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçlamasından 30 yıla kadar hapsi istendi.

29.04.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

AYŞE BARIM HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menejer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım ile Gezi Parkı olaylarıyla ilişkili davalardan hüküm giyen Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile aynı davaların firari sanığın Mehmet Ali Alabora arasındaki yoğun iletişimin detaylarına yer verildi.

Barım, Mater, Kavala ve Alabora arasındaki telefon konuşması kayıtları, mesaj kayıtları ve HTS kayıtlarının yer aldığı iddinamede, Barım'ın twitter üzerinden sanatçılar yönlendirdiğine de yer verildi. İddianamede Barım'ın kendi ajansına bağlı sanatçıların sosyal medya hesaplarında, sürecin etkili bir parçası olarak en çok kullanılan etiketlerden #occupyturkey ve #DirenGeziParkı isimli hashtagleri paylaşmalarını sağladığı ve bu paylaşımları kendi ajansının kurumsal hesabından yeniden yayınlayarak sanatçılar adına katılımı artırmak suretiyle destekleyerek olayların yayılmasını sağladığı belirtildi.

"SANATÇILARIN BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ORGANİZE HAREKET ETMELERİ SAĞLANDI"

Barım'ın sürecin yayılarak derinleştirilmesine yönelik olarak sanatçıları yönlendirdiğinin belirtildiği iddianamede, kendi ajansına bağlı sanatçıları sık sık arayarak Gezi Parkı'nda buluşmalarını sağladığının HTS kayıtları ve arama-aranma kayıtları ile sabit olduğu belirtildi. Barım'ın yönlendirmesi ile Gezi Parkı'nda buluşan sanatçıların burada megafon ile bildiri okuduklarına da iddianamede yer verildi.

Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi
Ayşe Barım

Gezi Parkı sürecinde gösterilerin toplum refleksi ile bir anda oluştuğuna dair kanaat oluşturulmaya çalışıldığının belirtildiği iddianamede, olayın sosyal medyada yayılış biçimi incelendiğinde olayı başlatan ve yayılmasında rol oynayan Ayşe Barım ve kendisine ait ajansa bağlı sanatçıların sosyal medya hesaplarında olayın yayılmasını sağlamak adına etkili bir şekilde seçilen slogan ve imgelerin paylaşıldığı belirtildi. Bu paylaşımlarla olayın kitlesel şekilde yayılımının sağlandığına vurgu yapılan iddianamede, sanatçıların Barım tarafından bilinçli bir şekilde organize bir şekilde hareket etmelerinin sağlandığının HTS kayıtları ile sabit olduğu belirtildi.

"HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMAYA İMKAN SAĞLANDI"

Barım'ın Gezi Parkı olaylarının yurt içinde ve dışında kitlelere duyurulması konusunda rol oynadığına vurgu yapılan iddianamede, cebir ve şiddet unsurunun sağlanması ile oluşan karmaşada her an eylem yapmaya müsait olan PKK/KCK, DHKP-C, TKP/ML-TİKKO ve MLKP gibi yasa dışı silahlı terör örgütleri ile marjinal grupların faaliyetlerine uygun ortam sağlandığı belirtildi. İddianamede, oplumu ve devleti kaos ortamına sokarak tüm bu grupların koordineli şekilde hareket etmesine imkan sağlandığı vurgulanarak, örgüt üyeleri ile marjinal grupların yandaşlarının Gezi Parkı eylemlerine çekilerek mevcut hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik cebir ve şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesi ile 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmeye imkan sağlandığı' belirtildi.

GEZİ OLAYLARI SIRASINDA KAVALA, MATER VE ALABORA İLE GÖRÜŞMÜŞ

Ayrıca Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı ana davası faillerinden olan Çiğdem Mater Utku ve firari sanık Mehmet Ali Alabora ile doğrudan irtibatlı olmasıyla birlikte, kendisinin de irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, Barım'ın karar bildirerek yön verici ve belirleyici kişilerden olduğunun toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı vurgulandı. Gezi Parkı olaylarının asıl failleri olan Mehmet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile Ayşe Barım'ın daha önce hiç irtibat kurmadığı, ancak Gezi Parkı olayları sırasında Mehmet Ali Alabora ile 3 kez, Osman Kavala ile 39 kez, Çiğdem Mater ile 14 kez görüştüğünün tespit edildiği belirtilen iddianamede Barım'ın, sanatçılar camiası adına sahada aktif planlama, organizasyon ve eylem yönlendirmeleri ile kendisine bağlı sanatçıları etkin bir şekilde kullanarak sahaya yönlendirmek suretiyle yardımda bulunarak suçun icrasını kolaylaştırdığının anlaşıldığı belirtildi.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Tüm hususlar ve tespitleri suça yönelik olarak hukuki yönden değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirterek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

YALAN TANIKLIK SORUŞTURMASI

Öte yandan, soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Ayşe Barım'ın tutuklanması talebiyle savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ergenç ve Kocaoğlu'nun, Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

TEKELLEŞME İDDİALARI

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın ve tiyatro sanatçısı Nedim Saban da "mağdur" sıfatıyla ifade vermişti.

Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti, Ayşe Barım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Ali Karatay:
    gülesim geliyor artık bu ülkenin sözde adaletine muz cumhuriyeti oldu 59 82 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz kimsenin bunu unutmayın gezi parkı davasında ülkenin en meşhur ailesi de var hani en zenginleri varya onlarda desteklediler sıra onlarada gelecek. taksim deki otellerinden lojıstık destek sağlamışlardı devlete karşı isyan edenlere. milyonlar Şahid. 74 49 Yanıtla
  • selami inel:
    komedi 54 57 Yanıtla
  • Murat:
    ayviyi yedi,,,reisim isterse anca cikar... 43 35 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Yatsın biraz aklı başına gelsin 44 30 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Apo kadar kıymeti yokmuş..Ayıp.. 33 28 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hahaha suça bak sen :)) 20 22 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İddaname 30 yıl'sa 3 gün sonra dışarıda demektir çünkü adalet sistemimiz iyice bozuldu. 20 16 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    keşke şu adalet fetullah gulenede işleseydi. adam her gün ortalarda dolaştı beceriksiz veya getirmek istemediler 16 10 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    müebbet hapis cezası aldı 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
16:30
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:38:18. #7.12#
SON DAKİKA: Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.