GFCM Roma'da Akdeniz ve Karadeniz için 11 bağlayıcı tavsiye ve 2 kararı onayladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) üyeleri, bölge genelinde sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğini güçlendirmek amacıyla 11 bağlayıcı tavsiye ve 2 kararı kabul etti.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve 25 ülkenin katıldığı yıllık kurul toplantısında, en güncel bilimsel veriler ışığında önemli kararlar alındı.

Toplantının açılışında konuşan GFCM Başkanı Eyüp Mümtaz Tıraşın, "Akdeniz ve Karadeniz'in geleceği, ülkelerin birlikte çalışmasına bağlıdır. Bu hafta su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık konusunda alınan kararlar, bölgesel işbirliğinin somut sonuçlar verebileceğini gösteriyor. Denizi hızla ısınan ve su ürünlerine talebi artan bölgemiz için bu birliktelik hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çok yıllı yönetim planlarında uzun vadeli aşamaya geçildi

Komisyon, balık stoklarının sağlığını desteklemek ve deniz ekosistemini korumak amacıyla mevcut çok yıllı yönetim planlarını uzun vadeli ve uyarlanabilir aşamaya geçirme kararı aldı. Bu kapsamda 6 yeni yönetim planı da uzun vadeli sürece dahil edilerek balıkçılığın sürdürülebilirliği adına önemli bir adım atıldı. Yönetim planları güncellenen türler arasında Akdeniz genelindeki lambuka balığı, Sicilya Boğazı, İyon Denizi ve Levant Denizi'ndeki derin deniz kırmızı karidesi ile Sicilya Boğazı'ndaki berlam ve derin deniz pembe karidesi yer alıyor.

Sürdürülebilir şekilde avlandığı tespit edilen lambuka balığı için Akdeniz havzasında ilk kez kota belirlenmesi balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca, Adriyatik Denizi'ndeki barbunya, berlam, dil balığı ve Norveç ıstakozu dahil 5 demersal türü kapsayan 7 yıllık yeni bir yönetim planı da onaylandı.

Karadeniz ve Alboran Denizi için yeni kurallar

Komisyon, Alboran Denizi'ndeki lekeli mercan yönetim planının esnek yapısı doğrultusunda, 2027 yılı kotalarını ve avlanma çabasını 2026 yılına kıyasla azaltma kararı aldı. Adriyatik'teki küçük pelajik balıkçılık için de yeni kotalar belirlendi.

Karadeniz'deki kalkan balıkçılığına yönelik önemli bir teknik değişiklik de getirildi. Mevcut 400 milimetrelik ağ gözü boyutuna ek olarak, yunusların ağlara takılmasını önleyecek uyarıcı cihazların zorunlu kullanılması şartıyla 360 milimetrelik yeni bir ağ gözü boyutu uygulamaya konuldu.

İnovasyon ve Teknoloji Teknik Danışma Grubu tarafından geliştirilen, terk edilmiş, kaybolmuş ya da atılmış su ürünleri yetiştiriciliği ekipmanlarına yönelik yeni bir kılavuz da kabul edildi. Bu kurallarla ekipman kayıplarının önlenmesi, geri kazanım süreçlerinin iyileştirilmesi, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve böylece yetiştiriciliğin çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

2027 yılında gözler Türkiye'de olacak

Kuruluşun 75. yıl dönümü ve 50. Genel Kurul oturumu Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Üye ülkeler, 2027'de Türkiye'de bir araya gelerek sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için yeni bir bölgesel vizyon ve bakanlar deklarasyonu şekillendirecek.