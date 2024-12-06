Gıda Taklit ve Tağşiş Listesi Güncellendi - Son Dakika
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Gıda Taklit ve Tağşiş Listesi Güncellendi

Tarım Bakanlığı, sağlığı tehdit eden 168 bozulmuş, 802 taklit ürün belirledi.

06.12.2024 14:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 168'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 802'ye yükseldi.

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yapılan eklemeye göre, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edilirken bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Taklit ve Tağşiş Listesi Güncellendi - Son Dakika

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