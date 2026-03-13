Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleri listesine 64 yeni ürünü daha ekledi. Açıklanan listede kıyma, bal, sucuk, zeytinyağı ve yoğurt gibi sık tüketilen ürünlerin yer alması dikkat çekti.
Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapan firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında ürünler ve firmalar yer alıyor. Son güncellemeyle birlikte listeye 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olmak üzere toplam 64 yeni ürün eklendi.
Denetimler sonucunda bazı ürünlerde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Bir markanın "dana sucuk" ibaresiyle satışa sunduğu üründe sakatat bulunduğu, bir firmanın "siyah çay" adıyla sattığı üründe ise gıdada kullanımı yasak olan boya maddesi belirlendi.
Listede yer alan dikkat çekici tespitlerden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir aşhanede yapılan denetim oldu. Denetimde et kavurma ürününde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)