Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
13.03.2026 11:03
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşüren toplam 64 yeni ürünü ekledi; sucukta sakatat, çayda yasaklı boya ve bir aşhanede tek tırnaklı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleri listesine 64 yeni ürünü daha ekledi. Açıklanan listede kıyma, bal, sucuk, zeytinyağı ve yoğurt gibi sık tüketilen ürünlerin yer alması dikkat çekti.

13 ÜRÜN SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYOR

Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapan firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında ürünler ve firmalar yer alıyor. Son güncellemeyle birlikte listeye 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olmak üzere toplam 64 yeni ürün eklendi.

SUCUKTA SAKATAT, ÇAYDA YASAKLI BOYA

Denetimler sonucunda bazı ürünlerde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Bir markanın "dana sucuk" ibaresiyle satışa sunduğu üründe sakatat bulunduğu, bir firmanın "siyah çay" adıyla sattığı üründe ise gıdada kullanımı yasak olan boya maddesi belirlendi.

AŞHANEDE TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Listede yer alan dikkat çekici tespitlerden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir aşhanede yapılan denetim oldu. Denetimde et kavurma ürününde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Kıyma, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Genç Serkan Genç:
    sizde toplatın, sattırmayın o zaman , bakanlık olarak işinizi yapın 21 2 Yanıtla
  • Muzaffer Karadas Muzaffer Karadas:
    sattirmayin ne bu saçmalık 2 0 Yanıtla
  • 532547 532547:
    ismi de hacı ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
