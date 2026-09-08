Girne'deki deniz kazasında kayıplar için yeni adım: Derin su aramaları için özel şirket yetkilendirildi - Son Dakika
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Girne'deki deniz kazasında kayıplar için yeni adım: Derin su aramaları için özel şirket yetkilendirildi

Girne\'deki deniz kazasında kayıplar için yeni adım: Derin su aramaları için özel şirket yetkilendirildi
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin, derin su aramalarında uzmanlığa ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin yetkilendirildiğini açıkladı.

(LEFKOŞA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin, derin su aramalarında uzmanlığa ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin yetkilendirildiğini açıkladı.

Üstel, Ankara'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldiklerini, görüşmede arama kurtarma çalışmalarını, kayıplara ulaşılması için atılabilecek yeni adımları ve devam eden adli süreci değerlendirdiklerini bildirdi.

Yılmaz'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ve deniz altı arama kurtarma çalışmalarında deneyimli özel kurum temsilcilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığını belirten Üstel, hazırlanan teknik raporların ele alındığını ve brifingler alındığını kaydetti.

Üstel, yapılan değerlendirmelerin ardından alınan karara ilişkin, şunları kaydetti:

"Toplantıda bugüne kadar yürütülen çalışmaları ve bundan sonra atılacak adımları ayrıntılı şekilde ele aldık. Özel kurum temsilcilerinin hazırladığı teknik raporları değerlendirdik ve gerekli brifingleri aldık. Kayıp insanlarımıza ulaşılması için mevcut çalışmalara ilave olarak devreye alınabilecek yeni imkanları ve yöntemleri değerlendirdik. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, derin su arama çalışmalarında uzmanlığa ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirket yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda teknik ve operasyonel hazırlıklar başlatılmıştır. Bundan sonraki süreç, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda ve belirlenen yol haritası doğrultusunda yürütülecektir.

Halihazırda kesintisiz devam eden arama çalışmalarını, gelinen aşamayı ve kayıp insanlarımıza ulaşılması için atılabilecek ilave adımları ayrıca değerlendirdik. İlk günden bu yana insanüstü bir gayretle, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren Milli Savunma Bakanlığımıza, Genelkurmay Başkanlığımıza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve sahada görev yapan tüm personele Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Yine Ankara temaslarımız kapsamında bugün, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile bir araya geldik. Devam eden adli süreci, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumluların ortaya çıkarılmasını ve adaletin tecelli etmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla yürütülecek işbirliğini ele aldık. Ankara'daki temaslarımızda Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Ataoğlu da şahsımla birlikte yer almıştır.

Buradan kayıp ailelerimize bir kez daha seslenmek istiyorum. Devletimiz, kayıp insanlarımıza ulaşmak için elinden gelenin de ötesinde bir anlayış ve kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir. Bütün imkanlar zorlanmaktadır. Ulaşılabilecek her teknik kapasite değerlendirilmektedir. Kayıp insanlarımıza ulaşmak için gerekli her adım kararlılıkla atılmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha, kazanın ilk anından itibaren Kıbrıs Türk halkının yanında duran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanlarını seferber eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, bu zorlu süreçte yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm makamlarına, görev alan ve bize destek veren herkese Kıbrıs Türk halkı adına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Ünal Üstel, Kıbrıs, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne'deki deniz kazasında kayıplar için yeni adım: Derin su aramaları için özel şirket yetkilendirildi - Son Dakika

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