Günaydın'dan HÜDA-PAR'a Sert Tepki

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(TBMM)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, HÜDA- PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesinin değiştirilmesine yönelik sözlerinin hukuken suç olduğunu belirterek, "Anayasa'ya açıkça aykırı onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların resen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütmeleri lazım. Bu memleketin bir tane yürekli savcısı çıksın 'Bu açıkça anayasayı ihlal ediyor ve milletvekilliği dokunulmazlığı için süreci başlatıyorum' diyerek bir yazı yazsın. Adalet Bakanı her gün CHP aleyhine laf etmeye yelteneceğine Anayasa'yı korumak konusundaki görevlerini hatırlasın" dedi.

Gökhan Günaydın, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı yaptı. Fernas maden işçilerinin, Ankara'ya gelerek, Çalışma Bakanlığı önünde yaptıkları eylemde ters kelepçeyle gözaltına alınmalarına tepki gösteren Günaydın, "Sen bir taraftan mevcut anayasayı darbeci ve gerici bir Anayasa olarak tanımlayacaksın ve ilerici bir anayasa yapma iddiasında olacaksın diğer taraftan sendikalı oldukları için işten çıkartılan işçiler ve bunların eylemlerini ters kelepçe ile işçileri gözaltına alarak mahkum etmeye çalışacaksın. An itibarıyla CHP'li milletvekili arkadaşlarımız gözaltına alınan işçi kardeşlerimizin haklarını korumak için emniyete hareket halindedirler" dedi.

"TÜİK kayıp çocuk istatistiğini açıklamaktan neden vazgeçti"

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin " Türkiye'de başka bir hususu ifade ettiğini" kaydeden Günaydın, "Asıl manzarayı unutmamız lazım. Türkiye'de 2008 ile 2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk kayboldu. TÜİK istatistiği... 2016'dan bu yana TÜİK neden bu istatistiği açıklamaktan vazgeçti. 8 yıldır bu ülkede kayıp çocuk istatistiği açıklanmıyor. Oysa başvurular her gün 30 çocuğun bu memlekette kaybolduğunu gösteriyor. Türkiye çocuklar için kadınlar için bir cehennem, istatistiklerin üstünü örterek hiçbir şeyi gizleyemezsiniz" diye konuştu.

"7 milyon öğrenciye karşı 1 milyon kapasiteli yurdumuz var"

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrencilerin barınma sorununa dikkati çeken Günaydın, "Türkiye'de 7 milyon üniversite öğrencisi çocuğumuz var buna karşılık yalnızca 857 yurdumuz var ve yurtlardaki kapasite 987 bin. Kabaca 7 milyon öğrenciye karşı 1 milyon kapasiteli yurtdumuz var. AKP geçen yılda bu yana yalnızca 35 yeni yurt yapabilmiş" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara'nın, Kilis'te valilik özel kalem müdürlüğüne atanmasını da gündeme getiren Günaydın, "Bir taraftan AKP'nin gençlik kolları başkanlığını yapıyor diğer taraftan Kilis belediyesi'nde muhtarlıklardan sorumlu olduğu rivayet ediliyor Çünkü iş egüce geldiği yok AKP Gençlik Kolları Başkanı. Maaş kimden, kamudan. Kilis Belediyesi'nden ne zaman kadar 31 Mart 2024'e kadar. Musa Kara CHP'li belediyeden işten atıldıktan hemen sonra Kilis Valiliği'nde Özel Kalem Müdür yapılıyor" ifadelerini kullandı.

" MHP, CHP'yi eleştirmeye kalkacağına ortağına laf edebilsin"

Güraydın, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz" sözleriyle başlayan tartışmada MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in CHP'ye "tartışmalar boş ve beyhudedir" şeklindeki açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Allah akıl fikir versin. Bildiğim kadarıyla AKP, MHP, HÜDA-PAR ve DSP dörtlü olarak Cumhur İttifakı'nı oluşturuyorlar. MHP, CHP'yi eleştirmeye kalkacağına ortağına laf edebilsin. Bu üç maddeden hangisi seni rahatsız ediyor HÜDA-PAR. Onlara bir şey söylemeyi bile gerekli görmüyoruz. MHP'den bir tek laf duyabiliyor musunuz? Önce dönün nasıl bir ortamdasınız diye hesabını verdin. Bu Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle derdi varmış. Onun olduğuna göre ortaklarının da derdi var hepsini ayrı ayrı tanıyoruz... Bu ahmaklara bu memleketi asla teslim etmeyeceğiz."

"Adalet Bakanı CHP aleyhine laf etmeye yelteneceğine, görevlerini hatırlasın"

Yapıcıoğlu'nun sözlerinin hukuken bir suç olduğunu kaydeden Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:

"HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı milletvekili seçildi, onu oraya seçtirenler utansın. AKP ve MHP çıksın 'HÜDA-PAR'ın açıklamalarını destekliyoruz. O bizim ortağımız desin.' ya da 'bu açıklamalara katılmıyoruz artık ortağımız değildir' diyebilsin. Bunların hiçbirini diyemezler. HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı TBMM açılışında Anayasa'ya bağlılığına yemin etmiş bir kişidir bu. Yemin ederken tek ayağını mı kaldırdı yoksa biz sıklıkla 'yalan söyleriz' farketmez mi' demek istiyor bilmiyorum ama bu yemin metni milletvekillerini bağlıyor. Kendisi hakkında çok fazla suç duyurusunda bulunuldu ancak anayasaya açıkça aykırı onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların resen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütmeleri lazım. Bu memleketin bir tane yürekli savcısı çıksın 'Bu açıkça Anayasa'yı ihlal ediyor ve milletvekiliği dokunulmazlığı için süreci başlatıyorum' diyerek bir yazı yazsın. Adalet Bakanı her gün CHP aleyhine laf etmeye yelteneceğine anayasayı korumak konusundaki görevlerini hatırlasın."

"1.2 trilyon TL KKM'ye siz para gömdünüz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Kandırıldık, EYT büyük felaketti" şeklindeki sözlerini de değerlendiren Gökhan Günaydın, şöyle konuştu:

"Bilal Erdoğan'da maalesef babası gibi ekonomist çıktı. Babasının memleketi getirdiği yer ortadayken şimdi bir de mahdumun faaliyetleriyle muhatabız. İktidarlar kandırılamazlar, bu kaçıncı kandırılmanız. EYT'nin verileri ortada...Türkiye'de, evet emeklilere maaş ödenemez noktaya gelmiş. 12 bin 500 TL maaşla kimse geçinemiyor. AKP'li milletvekilleri bir emekliyle sokakta karşılaşırız diye sokaklarda dolaşamıyorlar. Peki bunun suçlusu EYT'liler mi yoksa ekonomiyi getirdiğiniz dar o boğaz mı? Şimdi Mehmet Şimşek 'KKM için para bastık' diye ifade ediyor. Arkadaşlar 1.2 trilyon TL KKM'ye siz para gömdünüz. Utanmadan diyorsunuz ki, 'Gezi 1.4 milyar TL ekonomimize zarar verdi.' 1.4 milyar TL neresi, 1.2 trilyon neresi...Kuru tutmakta zorlanıyorsan, büyümeyi tahrik edecek politikan kalmamış ise Mehmet Şimşek durmadan kendinden evvel yapılan irrasyonel işleri anlatmaya devam ediyorsa karşımızda kaç tane AKP var? Nebati de mi bunları kandırdı? Nebati, Merkez Bankası'na parayı bastırırken bu memleketin Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi?"