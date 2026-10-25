Göktaş, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nde 335 bin 288 çağrı karşılandığını açıkladı - Son Dakika
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Göktaş, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nde 335 bin 288 çağrı karşılandığını açıkladı

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, işitme engelli bireyler için hizmet veren AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nde bugüne kadar 335 bin 288 çağrının karşılandığını açıkladı. Merkezin 54 bin 788 kayıtlı kullanıcısı bulunurken günlük ortalama 250-300 çağrıya destek sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine, bilgiye ve sosyal hayata erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi aracılığıyla bugüne kadar 335 bin 288 çağrının karşılandığını bildirdi.

Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, Türk İşaret Dili kullanan işitme engelli bireylerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin önemli bir hizmet sunduğunu vurguladı.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin işitme engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişim kurmalarına ve sosyal hayatlarında ihtiyaç duydukları iletişimi sağlamalarına imkan sunduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi ile Türk İşaret Dili kullanan vatandaşlarımızın iletişim ihtiyaçlarına hızlı ve erişilebilir çözümler sunuyoruz. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimizin 54 bin 788 kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. İşitme engelli bireylerimizin eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden bankacılık işlemlerine, aile içi iletişimden kamu kurumlarıyla yürütülen işlemlere kadar hayatın her alanında iletişim kurabilmeleri amacıyla günlük ortalama 250-300 çağrıya destek sağlanıyor. Merkez aracılığıyla bugüne kadar 335 bin 288 çağrı karşılanarak vatandaşların iletişim ihtiyaçlarına katkı sunuldu. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimize iOS ve Android mobil uygulamaları ile web üzerinden erişilebiliyor."

Bakan Göktaş, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin yalnızca işitme engelli bireylerin değil, işitme engelli danışana, hastaya, veliye veya müşteriye ulaşmak isteyen işiten bireylerin de kullanımına açık olduğunu hatırlattı.

Göktaş, "AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'ni Türk İşaret Dili kullanan vatandaşlarımız ile toplumun diğer bireyleri arasında güçlü ve anlamlı bir iletişim köprüsü olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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