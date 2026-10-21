Golan, Netanyahu'yu 'hasta ve zayıf lider' olarak tanımladı, sandığa çağırdı - Son Dakika
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Golan, Netanyahu'yu 'hasta ve zayıf lider' olarak tanımladı, sandığa çağırdı

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İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 'hasta ve zayıf bir lider' olarak nitelendirdi. Golan, Netanyahu'yu siyasi kaygılarla yeni bir saldırıya sürüklemekle suçlayıp 27 Ekim seçimlerinde sandığa gitmeye çağırdı.

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "iktidara zorla tutunan, kendini kurtarmak uğruna İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmaya hazır, hasta ve zayıf bir lider" olarak nitelendirdi.

Golan, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'yu siyasi ve kişisel kaygılarla İsrail'i seçimler öncesinde yeni bir saldırıya sürüklemeye çalışmakla??????? suçladı.

Netanyahu'nun yeni bir saldırı başlatmak için meşruiyeti bulunmadığını belirten Golan, İsrailli asker ve sivillerin Başbakan'ın siyasi geleceğini koruma mücadelesinde "birer piyon" olmadığını vurguladı.

Golan, Netanyahu'yu, "iktidara zorla tutunan, kendini kurtarmak uğruna İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmaya hazır, hasta ve zayıf bir lider" şeklinde niteledi.

İsrail ordusunun siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı durulması gerektiğini vurgulayan Golan, güvenlik gerekçelerinin kişisel çıkarlara hizmet eden askeri adımları meşrulaştırmak için kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Golan, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde vatandaşları sandığa giderek Netanyahu hükümetini değiştirmeye çağırdı.

Financial Times gazetesi, Netanyahu'nun ekim ayının başlarında İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi planladığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıktığını iddia etmişti.

Kaynak: AA
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