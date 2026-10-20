Gömeç\'te zeytin hasadı sürüyor, Tarım Müdürü üreticilerin yanında olacaklarını söyledi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Safa Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, zeytin dalından sofralara uzanan yolculukta, üreticilerin emeğinin ve alın terinin her zaman çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Çiftçilerin tarımın en büyük gücü olduğunu belirten Sağıroğlu, şöyle konuştu:

"Gömeç'te zeytin hasadının heyecanını üreticilerle paylaşıyoruz. Emeğin berekete, gayretin güzel sonuçlara dönüşmesini diliyoruz. Toprağımıza sahip çıkıyor, üretimin ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyoruz."