Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taciz davasında yargılanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi. Dede'nin ihracına gerekçe olarak parti tüzüğünün "parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" maddesi gerekçe gösterildi.

Taciz davasında yargılanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, partisi CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARAR VERDİ

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu’nun 16 Şubat 2026 tarihli kararıyla Hasbi Dede’nin tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği belirtildi.

“KESİN ÇIKARMA” KARARI

Yüksek Disiplin Kurulu’nun 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında, Dede’nin parti tüzüğünün “parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilerek kesin çıkarma cezasıyla ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Parti tarafından yapılan açıklamada, kararın ilgili tüzük maddeleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Hasbi Dede, çocuğa cinsel taciz iddialarını ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı . İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hasbi Dede'nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla bu suçtan tutuklandığı belirtilmişti. Dede'nin, bu nedenle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti. Görele Belediye Başkanı Dede'nin tutuklandığı soruşturmada 4 belediye çalışanının ifadesi alınmıştı.

"Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Dede, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtmişti.

YAZIŞMALARI REDDETMİŞTİ

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmaları reddeden Dede, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etmişti. İfadesine başvurulan 4 belediye personeli ise uygulamanın kurumun iletişim araçlarında açık olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtmişti. Ekiplerce belediyedeki söz konusu iletişim araçlarına ve 4 çalışanın telefonlarına incelenmek üzere el konulmuştu.

BAŞSAVCILIK İTİRAZI SONRASI TUTUKLANMIŞTI

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

TUANA'NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ 

Öte yandan Hasbi Dede'ye ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan hakkında açılan davanın mağduru lise öğrencisi Tuana Elif Torun, şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Neyse ki Atatürkçüler. 15 5 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    O gencecik kızı katlettiler hem öldüreni hemde öldürteni ömür boyu ceza evinde tutun 16 0 Yanıtla
  • Kerim Cüceler Kerim Cüceler:
    Noldu kanı bozuklar sahip çıkıyordu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:11:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.