Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturmasında sır perdesi henüz aralanamadı. Katil ya da katilleri bulmak için her durumu değerlendiren uzmanlar, anne, ağabey ve amcanın olduğu tutuklu sanıkların ifadelerine başvururken özellikle aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler Türkiye gündeminde deprem etkisi yaratıyor.
Narin'in annesi Yüksek Güran ile ilgili haftalar sonra ortaya çıkan bir detay ise büyük ses getirecek cinsten. Narin'in Diyarbakır'daki köylerinde kaybolmasından 3 gün sonra Gülistan Doku'nun ailesinin yaptığı ziyarette kaydedilen bir an haftalar sonra gündem oldu.
Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, anne Yüksel Güran'a sarılarak ağlarken "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" diye konuşmuştu.
Söz konusu ziyaret sırasında anne Güran'ın söylemiş olduğu ifadeler herkesin dikkatini çekti. Dikkatli kullanıcıların sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde annenin şu ifadeleri kullandığı görüldü; "Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor."
Anne Yüksel Güran'ın bu sözleri birçok kişinin dikkatini çekerken söz konusu video kısa sürede gündem yarattı. Savcılık, anne ve oğlunu 'çocuğu kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklamaya sevk ederken, hakimlik tutuklamayı 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan yapmıştı. Hakimlik, anne ve oğlunun, 'Çocuğu kasten öldürmek atılı suçuna yönelik kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosyadaki mevcut delil durumu ve şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkiler' nedeniyle tutuklanmasına karar vermişti.
Son Dakika › Güncel › Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor - Son Dakika
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