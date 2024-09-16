Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor - Son Dakika
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Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken anne Yüksel Güran'ın haftalar önce kaydedilen görüntüsündeki bir detay büyük ses getirdi. Gülistan Doku'nun ailesinin ziyareti sırasında ağıt yakan anne Yüksel Güran'ın kullandığı "Narin karanlıkta kalmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" ifadesi duyanları şaşırttı.

16.09.2024 08:42
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturmasında sır perdesi henüz aralanamadı. Katil ya da katilleri bulmak için her durumu değerlendiren uzmanlar, anne, ağabey ve amcanın olduğu tutuklu sanıkların ifadelerine başvururken özellikle aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler Türkiye gündeminde deprem etkisi yaratıyor.

HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Narin'in annesi Yüksek Güran ile ilgili haftalar sonra ortaya çıkan bir detay ise büyük ses getirecek cinsten. Narin'in Diyarbakır'daki köylerinde kaybolmasından 3 gün sonra Gülistan Doku'nun ailesinin yaptığı ziyarette kaydedilen bir an haftalar sonra gündem oldu.

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"NARİN'İN ANNESİ DE BU HALE DÜŞMESİN"

Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, anne Yüksel Güran'a sarılarak ağlarken "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" diye konuşmuştu.

"NE OLUR KIZIMI BIRAKIN, NE OLUR BİR KÖŞEYE ATIN"

Söz konusu ziyaret sırasında anne Güran'ın söylemiş olduğu ifadeler herkesin dikkatini çekti. Dikkatli kullanıcıların sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde annenin şu ifadeleri kullandığı görüldü; "Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor."

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

ANNE GÜRAN "ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK" SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Anne Yüksel Güran'ın bu sözleri birçok kişinin dikkatini çekerken söz konusu video kısa sürede gündem yarattı. Savcılık, anne ve oğlunu 'çocuğu kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklamaya sevk ederken, hakimlik tutuklamayı 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan yapmıştı. Hakimlik, anne ve oğlunun, 'Çocuğu kasten öldürmek atılı suçuna yönelik kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosyadaki mevcut delil durumu ve şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkiler' nedeniyle tutuklanmasına karar vermişti.

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

Gülistan Doku, Narin Güran, Diyarbakır, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • UğuR DURAN:
    İsteseler yarım saatte bülbül gibi öttürürler bunları ama demek ki istemiyorlar. Kızın kemikleri sızladı bile şimdiden!! 247 10 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Bundan sonra faili meçhul cinayetler çoğuacak çünkü nar cinayetinde herkes bütün detayları öğrendi nasıl faili meçhul yapacağını 192 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne desem bi şey bulamadım 76 3 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    timsah gözyaşları 25 0 Yanıtla
  • Sema Kircali:
    bırakın show yapmayı artık doğruları anlatın da yavrucak yerinde rahat olsun anne bu olamaz anne olan anne bu kadar susamaz 20 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    O.... Puuuuu 14 0 Yanıtla
  • kaan atak:
    Gülistan ne alâka..narin...Gülistan o bölgede mekan ve kızlara belli bir amaç için verilen isim diye simge diye duymuştum.... 4 3 Yanıtla
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