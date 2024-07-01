Kayseri\'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek\'in bu sözleri bitirmiş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir şahsın kendi akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan olaylar kenti yangın yerine çevirdi.
Çok sayıda iş yerinin ve aracın yakıldığı olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 67 kişi gözaltına alınırken, gece saatlerinde şehri ateşe veren kalabalık grubu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yaptığı konuşma ve çağrılarıyla ikna ettiği öğrenildi.
Vali Çiçek'in bölgeye gelerek olayları çıkaran grupla yaptığı konuşmaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çiçek'in balkondan seslendiği gruba "Bakın burada ne polisimizin canı yansın, ne de kimsenin canı yansın. 5 polisimiz yaralı olarak hastanede şu an. Rica ediyorum siz polise el kaldırmazsınız. Allah rızası için herkes evlerine. Herkes evlerine arkadaşlar, hadi" diye seslendiği görüldü.
Kalabalık gruba megafonla çağrıda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in daha sonra vatandaşların yanına kadar giderek "Ben anladım. Danişmentgazi Mahallesi'nde huzur istiyorsunuz" dediği duyuldu. Vali Çiçek'in seslendiği adamın ise "Sayın Valim bu şehri nasıl yönettiğinizi biliyoruz. Bizim için burada olduğunuzu biliyoruz" karşılığını verdiği görüldü. Çiçek'in ise karşılık olarak "Sizlere söz veriyoruz" dediği duyuldu.
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