Kayseri'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek'in bu sözleri bitirmiş - Son Dakika
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Kayseri'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek'in bu sözleri bitirmiş

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın kendi akrabası olan bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan olaylar şehri yangın yerine çevirirken, başlatılan soruşturma kapsamında 67 kişi gözaltına alındı. Gece saatlerinde alevlenen olayları ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yaptığı konuşma ve çağrı sayesinde bıçak gibi kesildiği öğrenildi. Vali Çiçek'in gerilimin tırmandığı anlarda kalabalık grupla yaptığı konuşmaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

01.07.2024 13:46
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir şahsın kendi akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan olaylar kenti yangın yerine çevirdi.

VALİ ÇİÇEK GELDİ OLAYLAR BIÇAK GİBİ KESİLDİ

Çok sayıda iş yerinin ve aracın yakıldığı olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 67 kişi gözaltına alınırken, gece saatlerinde şehri ateşe veren kalabalık grubu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yaptığı konuşma ve çağrılarıyla ikna ettiği öğrenildi.

Kayseri'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek'in bu sözleri bitirmiş

"RİCA EDİYORUM, SİZ POLİSE EL KALDIRMAZSINIZ"

Vali Çiçek'in bölgeye gelerek olayları çıkaran grupla yaptığı konuşmaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çiçek'in balkondan seslendiği gruba "Bakın burada ne polisimizin canı yansın, ne de kimsenin canı yansın. 5 polisimiz yaralı olarak hastanede şu an. Rica ediyorum siz polise el kaldırmazsınız. Allah rızası için herkes evlerine. Herkes evlerine arkadaşlar, hadi" diye seslendiği görüldü.

Kayseri'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek'in bu sözleri bitirmiş

"SAYIN VALİM BU ŞEHRİ NASIL YÖNETTİĞİNİZİ BİLİYORUZ"

Kalabalık gruba megafonla çağrıda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in daha sonra vatandaşların yanına kadar giderek "Ben anladım. Danişmentgazi Mahallesi'nde huzur istiyorsunuz" dediği duyuldu. Vali Çiçek'in seslendiği adamın ise "Sayın Valim bu şehri nasıl yönettiğinizi biliyoruz. Bizim için burada olduğunuzu biliyoruz" karşılığını verdiği görüldü. Çiçek'in ise karşılık olarak "Sizlere söz veriyoruz" dediği duyuldu.

Kayseri\'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek\'in bu sözleri bitirmiş

Gökmen Çiçek, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek'in bu sözleri bitirmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Nurullah Dündar: Bütün ülkeye sıçramalı bu haraket hepsini gönderelim 14 7 Yanıtla
  • Hakan Ayhan: Çok büyük Büyük bir beka sorunu ile karşıkarşıyayız ama ne hikmetse herkes kör sağır dilsizi oynuyor..bunların biran evvel ülkelerine dönmesi gerekiyor… 6 0 Yanıtla

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